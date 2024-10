Εκτροχιάστηκε τρένο στη Νορβηγία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου στη βόρεια Νορβηγία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, σύμφωνα με νορβηγικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται την αστυνομία. Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια δρομολογίου από την πόλη Τρόντχαϊμ προς το Μπόντο.

Αν και αρχικά οι αρχές είχαν αναφέρει ότι δεν υπήρχαν σοβαροί τραυματισμοί μεταξύ των 90 επιβατών, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη συνέχεια διευκρίνισαν ότι υπάρχουν πέντε έως έξι τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το τρένο μετέφερε από 50 έως 70 επιβάτες.

Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τρία ελικόπτερα και όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να έχουν κινητοποιηθεί. Το Κέντρο Διάσωσης του Μποντό ανέφερε ότι η ακριβής έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε απομακρύνει όλους τους επιβάτες, αλλά δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι, καθώς δεν διαθέτουμε λίστα επιβατών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Μπερντ-Αρε Ειλέρτσεν.

