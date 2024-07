Ρωσία: Εκτροχιασμός τρένου με πάνω από από 800 επιβάτες - Δεκάδες τραυματίες

Για περίπου 100 τραυματίες κάνουν λόγο οι μέχρι στιγμής πληροφορίες για τον εκτροχιασμό τρένου που σημειώθηκε στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ της Ρωσίας.

Αμαξοστοιχία με περίπου 800 επιβάτες συγκρούστηκε με φορτηγό στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα οκτώ βαγόνια να εκτροχιαστούν.

«Επί τόπου έχουν σπεύσει διασώστες», ανακοίνωσε το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών προσθέτοντας ότι συμμετέχουν 324 διασώστες. Επιπλέον, σωστικά ελικόπτερα πετούν πάνω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Κοτελνίκοβο.

#BREAKING ❗️Russian Railways confirms that eight carriages derailed in the Volgograd region



The Ministry of Internal Affairs reported the driver of the lorry that collided with the train has been hospitalized.



The exact number of injured is not yet known.#Volgograd #Russia pic.twitter.com/MzWiyG6lhn