Ορίστηκε η ημερομηνία της δίκης για την αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC

Η αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Η ημερομηνία της δίκης ορίστηκε μετά την απόρριψη από δικαστή της Φλόριντα της αίτησης του BBC για αναβολή της διαδικασίας αποκάλυψης στοιχείων στην υπόθεση.

Τραμπ vs BBC

Ο Τραμπ μηνύει το BBC για δυσφήμιση λόγω του τρόπου με τον οποίο το Panorama μοντάρισε δύο τμήματα μιας ομιλίας, κάνοντας να φαίνεται ότι ενθάρρυνε άμεσα τους υποστηρικτές του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει δύο εβδομάδες και θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι. Ένας εκπρόσωπος του BBC δήλωσε: «Όπως έχουμε ξεκαθαρίσει προηγουμένως, θα υπερασπιστούμε την υπόθεση αυτή».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως είναι «υποχρέωσή» του να μηνύσει το BBC

Η δήλωση πρόσθεσε: «Δεν θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια σχετικά με τις εν εξελίξει νομικές διαδικασίες».

Η BBC έχει δηλώσει σε προηγούμενα έγγραφα ότι θα υποβάλει αίτηση για την απόρριψη της υπόθεσης έως τις 17 Μαρτίου 2026. Η τελευταία απόφαση δεν επηρεάζει την επικείμενη υποβολή.

Το BBC έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ για την επεξεργασία του Panorama, αλλά απέρριψε τις απαιτήσεις του για αποζημίωση και διαφώνησε ότι υπήρχε βάση για αγωγή για δυσφήμιση και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Τι ζητά ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος ζητά αποζημίωση ύψους έως και 10 δισ. δολαρίων σε σχέση με την επεξεργασία της ομιλίας του, η οποία, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ήταν «ψευδής και δυσφημιστική».

Η εταιρεία αναμένεται να υποβάλει αίτηση για απόρριψη της υπόθεσης τις επόμενες εβδομάδες, ισχυριζόμενη ότι το δικαστήριο της Φλόριντα δεν έχει «προσωπική δικαιοδοσία» επί της υπόθεσης, ότι η έδρα του δικαστηρίου είναι «ακατάλληλη» και ότι ο Τραμπ «δεν έχει υποβάλει αγωγή», σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου.

Τον περασμένο μήνα, το BBC ζήτησε από το δικαστήριο να αναστείλει τη διαδικασία αποκάλυψης, κατά την οποία κάθε πλευρά παρέχει στην άλλη τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία.

Την Τετάρτη, ο δικαστής απέρριψε το αίτημα αυτό, αναφέροντας ως λόγους, μεταξύ άλλων, ότι η αίτηση ήταν «πρόωρη».

Με πληροφορίες από BBC