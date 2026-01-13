Ο Τραμπ ενδέχεται να υποχρεωθεί να αποκαλύψει περιουσιακά του στοιχεία στο πλαίσιο της αγωγής κατά του BBC

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δεχθεί πιέσεις ώστε να προχωρήσει σε σπάνιες αποκαλύψεις για τα ακίνητα και τα επιχειρηματικά του συμφέροντα, στο πλαίσιο της αγωγής ύψους 10 δισ. δολαρίων που έχει καταθέσει κατά του BBC, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian.

Ο Τραμπ έχει μηνύσει το BBC για δυσφήμιση, εξαιτίας ενός ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama, στο οποίο ενώθηκαν δύο διαφορετικά αποσπάσματα από ομιλία του σε συγκέντρωση στις 6 Ιανουαρίου 2021. Το BBC έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη και παραδεχτεί ότι το μοντάζ ήταν παραπλανητικό, ωστόσο αρνείται ότι δυσφήμισε τον Τραμπ.

Σε νέα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο της Φλόριντα όπου εκδικάζεται η υπόθεση, ο οργανισμός επιβεβαιώνει ότι θα ζητήσει την απόρριψη της αγωγής.

Το BBC θα υποστηρίξει ότι το δικαστήριο της Φλόριντα δεν έχει «προσωπική δικαιοδοσία» επί του οργανισμού και ότι ο τόπος εκδίκασης είναι «ακατάλληλος».

Παράλληλα, ο οργανισμός υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να υποχρεωθεί σε καμία νομική αποκάλυψη σχετικά με το ντοκιμαντέρ και τον τρόπο παρουσίασης του Τραμπ, πριν ο δικαστής εξετάσει το αίτημά του για απόρριψη της υπόθεσης.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ έχει διατυπώσει την αγωγή του ενδέχεται να τον εκθέσει και τον ίδιο σε εκτεταμένες αποκαλύψεις για τα οικονομικά του, τις επιχειρήσεις του και την ακίνητη περιουσία του.

Οι δικηγόροι του Τραμπ υποστήριξαν ότι το BBC προκάλεσε «άμεση ζημιά στα επαγγελματικά και εργασιακά του συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων της αξίας του brand του, των ακινήτων και των επιχειρήσεών του».

Το BBC αναμένεται να αξιοποιήσει αυτόν τον ισχυρισμό για να ζητήσει τη δημοσιοποίηση ευαίσθητων στοιχείων που αφορούν τα ακίνητα και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν δείξει απροθυμία να αποκαλύψει πληροφορίες για τα οικονομικά του, αρνούμενος επανειλημμένα να δώσει στη δημοσιότητα τις φορολογικές του δηλώσεις, όπως έκαναν επί περισσότερα από 50 χρόνια άλλοι υποψήφιοι για την προεδρία.

Τελικά, οι φορολογικές του δηλώσεις για περίοδο έξι ετών δημοσιεύθηκαν από επιτροπή του Κογκρέσου το 2022. Τα έγγραφα, που κάλυπταν την περίοδο 2015–2020, έδειχναν ζημίες σε επιχειρήσεις και πολύπλοκες φορολογικές ρυθμίσεις.

Εάν η υπόθεση προχωρήσει, θα αποτελέσει μια σημαντική δοκιμασία για τον επόμενο γενικό διευθυντή του BBC. Ο Tim Davie, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις αποκαλύψεις για το Panorama πέρυσι, παραμένει στη θέση του μέχρι να βρεθεί διάδοχος. Η δικαστική μάχη αναμένεται να διεξαχθεί το 2027.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Το BBC καλά κάνει και δεν υποχωρεί μπροστά στον Τραμπ, δηλώνει Βρετανός υπουργός

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Το BBC δεσμεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια στην αγωγή ύψους 10 δισ. δολαρίων του Τραμπ