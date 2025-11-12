ΔΙΕΘΝΗ
Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως είναι «υποχρέωσή» του να μηνύσει το BBC

Νομικοί εκφράζουν αμφιβολίες για την «επιτυχία» των ενεργειών Τραμπ απέναντι στο BBC

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο / EPA
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «τραβάει» κι άλλο την κόντρα με το BBC, δηλώνοντας ότι αισθάνεται «υποχρέωση» να κινηθεί νομικά κατά του δημοσιογραφικού οργανισμού, κατηγορώντας το ότι «εξαπάτησε το κοινό» με την επεξεργασία μιας παλιάς του ομιλίας.

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, οδήγησε ήδη στις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κατέθεσε νομική απειλή ύψους 1 δισ. δολαρίων σε δικαστήριο της Φλόριντα, απαιτώντας από το BBC να απαντήσει μέχρι την Παρασκευή. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στο ντοκιμαντέρ του «Panorama» το 2024, η ομάδα παραγωγής «έκοψε και έραψε» αποσπάσματα από την ομιλία του της 6ης Ιανουαρίου 2021, με τρόπο που δημιουργούσε την ψευδή εντύπωση πως καλούσε σε βίαιες ενέργειες.

Τα γραφεία του BBC / EPA

Τραμπ: Πολιτικές διαστάσεις, και μέσα, και έξω από το BBC

Το BBC έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι η επεξεργασία «έδωσε την εντύπωση πως ο Τραμπ έκανε άμεση έκκληση για βία». Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει στη μήνυση: «Νομίζω πως έχω υποχρέωση να το κάνω. Δεν μπορείς να αφήνεις ανθρώπους να το κάνουν αυτό. Εξαπάτησαν το κοινό και το παραδέχτηκαν. Αυτό συνέβη σε έναν από τους μεγαλύτερους συμμάχους μας. Είναι ντροπή».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το BBC παραποίησε σκόπιμα την ομιλία του, χαρακτηρίζοντάς τη «όμορφη» και «καθησυχαστική», και υποστήριξε ότι οι υπεύθυνοι «έκαναν το μήνυμά του να ακούγεται ακραίο».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο BBC, με στελέχη να κατηγορούν αρχισυντάκτες ότι γνώριζαν για το πρόβλημα μήνες πριν αλλά δεν έλαβαν τα «απαραίτητα μέτρα». Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μέσα από εσωτερικό υπόμνημα του πρώην συμβούλου Μάικλ Πρέσκοτ, το οποίο περιέγραφε σειρά θεμάτων «φιλελεύθερης μεροληψίας» στην κάλυψη του δικτύου τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, νομικοί εκφράζουν αμφιβολίες για τις πιθανότητες επιτυχίας του Τραμπ, επισημαίνοντας ότι οι νόμοι για τη δυσφήμηση στη Φλόριντα είναι πιο ευέλικτοι και ότι το επεισόδιο δεν μεταδόθηκε εντός της πολιτείας. Ωστόσο, το BBC βρίσκεται σε δίλημμα: αν επιλέξει να συμβιβαστεί εκτός δικαστηρίου, κάτι που έχουν κάνει άλλα αμερικανικά δίκτυα στο παρελθόν, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει νέες εξελίξεις, δεδομένου ότι χρηματοδοτείται από το τέλος τηλεθέασης.

Τα γραφεία του BBC του Λονδίνου / EPA

Το απόσπασμα που προκάλεσε την κρίση Τραμπ, BBC

Στο επίμαχο ντοκιμαντέρ, η παραγωγή συνδύασε δύο αποσπάσματα από την ομιλία του Τραμπ, που απέχουν σχεδόν μία ώρα το ένα από το άλλο, δημιουργώντας τη φράση: «Θα περπατήσουμε όλοι προς το Καπιτώλιο, και θα είμαι εκεί μαζί σας. Πολεμάμε. Πολεμάμε σαν την κόλαση.»

Η εντύπωση που δημιουργήθηκε ήταν ότι ο Τραμπ προέτρεψε τους υποστηρικτές του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο, κάτι που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως «εσκεμμένη παραπληροφόρηση».

Η υπόθεση έχει ήδη βαθύνει το ρήγμα μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και του βρετανικού δικτύου, ενώ προκαλεί πολιτικές εντάσεις στο Λονδίνο, εν μέσω συζητήσεων για την αντικειμενικότητα του BBC και την πολιτική επιρροή των Συντηρητικών.

Η τελική απάντηση του BBC αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, ενώ τα αμερικανικά μέσα εκτιμούν ότι η δικαστική μάχη, αν προχωρήσει, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο προβεβλημένες υποθέσεις Τύπου των τελευταίων ετών.

Με πληροφορίες από Guardian

