ΔΙΕΘΝΗ

NEO VIDCAST

Διεθνή

OpenAI: Το ChatGPT θα ειδοποιεί γονείς αν τα παιδιά τους εμφανίζουν «οξεία δυσφορία» στο ChatGPT

Μεταξύ των αλλαγών είναι η δυνατότητα οι γονείς να συνδέουν τον λογαριασμό τους με του εφήβου και να ορίζουν πώς θα απαντά το μοντέλο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
OpenAI: Το ChatGPT θα ειδοποιεί γονείς αν τα παιδιά τους εμφανίζουν «οξεία δυσφορία» στο ChatGPT Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Η OpenAI ανακοίνωσε νέες δικλίδες ασφαλείας για τη χρήση του ChatGPT από εφήβους, ανάμεσά τους ειδοποιήσεις προς γονείς σε περίπτωση που τα παιδιά τους εμφανίζουν οξεία ψυχική δυσφορία κατά τη διάρκεια συνομιλιών με το chatbot.

Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ τον επόμενο μήνα, μετά την αγωγή που κατέθεσε η οικογένεια του 16χρονου Άνταμ Ρέιν από την Καλιφόρνια, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του τον Απρίλιο αφού, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το ChatGPT τον «καθοδηγούσε» επί μήνες σε μεθόδους αυτοκτονίας.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα σύνδεσης λογαριασμών γονέων και εφήβων, καθώς και έλεγχο των απαντήσεων του μοντέλου βάσει «κανόνων συμπεριφοράς ανά ηλικία». Οι γονείς θα μπορούν επίσης να απενεργοποιούν τη μνήμη και το ιστορικό συνομιλιών, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία μακροχρόνιου προφίλ του παιδιού.

Η OpenAI παραδέχτηκε ότι η ασφάλεια των μοντέλων της μειώνεται σε μακροσκελείς συζητήσεις και σε ανάρτησή της τόνισε: «Οι νέοι είναι ήδη ‘ντόπιοι’ της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για μάθηση και δημιουργικότητα, αλλά και ανάγκη για σαφείς κανόνες».

Δικλίδες ασφαλείας στο ChatGPT: «Θετικό βήμα, αλλά ανεπαρκές»

Ωστόσο, οργανώσεις προστασίας παιδιών εκφράζουν επιφυλάξεις. Το βρετανικό NSPCC χαρακτήρισε την κίνηση «θετικό βήμα, αλλά ανεπαρκές», τονίζοντας ότι χωρίς αυστηρούς ελέγχους ηλικίας, οι εταιρείες «δεν ξέρουν ποιος πραγματικά χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες τους». Η Molly Rose Foundation, που ιδρύθηκε μετά την αυτοκτονία της 14χρονης Μόλι Ράσελ λόγω επιρροής από τα social media, υποστήριξε ότι είναι «ασυγχώρητο να κυκλοφορούν προϊόντα πριν διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και μόνο εκ των υστέρων να γίνονται μικρές διορθώσεις».

Παράλληλα, ο CEO της οργάνωσης Άντι Μπάροους σημείωσε ότι «για άλλη μια φορά χρειάστηκε μια τραγωδία και πίεση από τα ΜΜΕ για να λάβουν δράση οι εταιρείες τεχνολογίας, χωρίς όμως να φτάνουν αρκετά μακριά».

Η Meta υποστηρίζει ότι έχει ενσωματώσει μέτρα προστασίας για εφήβους στα δικά της προϊόντα AI, όπως φραγμούς σε συζητηήσεις σχετικά με την αυτοκτονία, τον αυτοτραυματισμό και τις διατροφικές διαταραχές, παραπέμποντας τους χρήστες σε εξειδικευμένους φορείς. Αντίστοιχα, η Anthropic απαγορεύει τη χρήση του Claude από ανήλικους, ενώ η Google επιτρέπει πρόσβαση στο Gemini σε παιδιά κάτω των 13 μόνο μέσω του Family Link, με αυστηρές προειδοποιήσεις για τους γονείς.

Η συζήτηση για τα όρια και τις ευθύνες των εταιρειών κλιμακώνεται διεθνώς. Η βρετανική ρυθμιστική αρχή Ofcom αναμένεται να εξετάσει τυχόν παραβιάσεις του Online Safety Act, ενώ ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η προστασία των παιδιών πρέπει να θεωρείται αυτονόητη και όχι να προστίθεται εκ των υστέρων.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

NEO VIDCAST

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι είναι το Clanker και γιατί το χρησιμοποιούν οι χρήστες του διαδικτύου ως αντι-AI αργκό;

Τech & Science / Τι είναι το Clanker και γιατί το χρησιμοποιούν οι χρήστες του διαδικτύου ως αντι-AI αργκό;

Ο όρος διαδίδεται στα social media μεταξύ των ανθρώπων που δηλώνουν «κουρασμένοι» με την τεχνητή νοημοσύνη που «εφευρίσκει» πράγματα, ακούγεται υπερβολικά ανθρώπινη και απειλεί να εξαφανίσει θέσεις εργασίας
LIFO NEWSROOM
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» για βόμβες και ναρκωτικά κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας

Τech & Science / Τεχνητή Νοημοσύνη: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» για βόμβες και ναρκωτικά κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας

Δοκιμές της OpenAI και της Anthropic αποκάλυψαν ότι τα chatbots ήταν πρόθυμα να μοιραστούν οδηγίες για εκρηκτικά, βιολογικά όπλα και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κίνα: Πίσω από την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος του Σι κρύβεται εκτεταμένη εκκαθάριση στον στρατό

Διεθνή / Κίνα: Πίσω από την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος του Σι κρύβεται εκτεταμένη εκκαθάριση στον στρατό

Ο Σι Τζινπίνγκ ξεκινά εκτεταμένη εκκαθάριση στον κινεζικό στρατό για να αντιμετωπίσει διαφθορά και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, στο πλαίσιο των στρατιωτικών φιλοδοξιών του για την Ταϊβάν
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Η Υπηρεσία Μετανάστευσης αποκτά πρόσβαση σε λογισμικό κατασκοπείας, το οποίο μπορεί να χακάρει τηλέφωνα

Διεθνή / ΗΠΑ: Η ICE αποκτά πρόσβαση σε λογισμικό κατασκοπείας, το οποίο μπορεί να χακάρει τηλέφωνα

Ένα από τα πιο ισχυρά μυστικά κυβερνο-όπλα που δημιουργήθηκαν ποτέ, βρίσκεται τώρα στα χέρια μιας υπηρεσίας που έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από οργανώσεις για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα για παραβιάσεις
LIFO NEWSROOM
Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στους Ρώσους που ευθύνονται για την απαγωγή παιδιών στην Ουκρανία

Διεθνή / Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στους Ρώσους που ευθύνονται για την απαγωγή παιδιών στην Ουκρανία

Οι κυρώσεις στοχεύουν εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και Ρώσους υπουργούς - Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι περισσότερα από 19.500 παιδιά έχουν μεταφερθεί με τη βία ή απελαθεί στη Ρωσία και στα εδάφη που καταλαμβάνει στην Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφερε έναν «καλεσμένο» στην Κίνα: Η 12χρονη κόρη και τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα

Διεθνή / Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφερε έναν «καλεσμένο» στην Κίνα: Η 12χρονη κόρη και τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα

Ο Κιμ Γιονγκ-ουν ταξιδεύει στο Πεκίνο με την κόρη του, Κιμ Τζου-αε, και τη παρουσιάζει ως πιθανή διάδοχό του, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα στους διεθνείς ηγέτες για το μέλλον της Βόρειας Κορέας
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Η υπουργός Στέγασης παραδέχθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο για το δεύτερο σπίτι της

Διεθνή / Βρετανία: Η υπουργός Στέγασης παραδέχθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο για το δεύτερο σπίτι της

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός αρμόδια για τη Στέγη, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής μετά από ρεπορτάζ της Daily Telegraph, το οποίο ανέφερε ότι απέφυγε τα £40,000 φόρου μεταβίβασης σε ένα διαμέρισμα στο Χοβ
LIFO NEWSROOM
Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Διεθνή / Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Η Γαλλία βρίσκεται σε ιστορικό πολιτικό αδιέξοδο: η παραίτηση Μακρόν συζητείται ανοιχτά, αλλά ούτε νέες εκλογές ούτε αλλαγές πρωθυπουργού φαίνεται να μπορούν να λύσουν το χάος και το δημοσιονομικό αδιέξοδο της χώρας
LIFO NEWSROOM
Το νέο «Le Big Short» της Ευρώπης βρίσκεται στη Γαλλία

Διεθνή / Το νέο «Le Big Short» της Ευρώπης βρίσκεται στη Γαλλία

Η Γαλλία αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια και οικονομική αβεβαιότητα ένα χρόνο μετά τις έκτακτες εκλογές του Μακρόν, με τον Μπαϊρού σε πολιτική αυτοθυσία και τις αγορές να αναθεωρούν τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία
LIFO NEWSROOM
Rheinmetall και λοιπές εταιρείες όπλων κυνηγούν ταλέντα προσφέροντας γιόγκα, υψηλούς μισθούς και... προφυλακτικά

Διεθνή / Rheinmetall και λοιπές εταιρείες όπλων κυνηγούν ταλέντα προσφέροντας γιόγκα, υψηλούς μισθούς και... προφυλακτικά

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες όπλων κάνουν τα πάντα για να προσελκύσουν νέους εργαζόμενους: από προφυλακτικά με λογότυπο και γιόγκα, μέχρι υψηλούς μισθούς και ανακατάρτιση πρώην εργαζομένων άλλων κλάδων, ενόψει της αύξησης δαπανών για την άμυνα μέχρι το 2030
LIFO NEWSROOM
 
 