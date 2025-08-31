Τεχνητή Νοημοσύνη: Το «έξυπνο» στηθοσκόπιο που μπορεί να ανιχνεύσει σοβαρές καρδιακές παθήσεις σε 15 δευτερόλεπτα

Γιατροί ανέπτυξαν με επιτυχία στηθοσκόπιο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να διαγνώσει τρεις καρδιακές παθήσεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα.

Το παραδοσιακό στηθοσκόπιο, που δημιουργήθηκε το 1816 και αποτελεί εργαλείο ζωτικής σημασίας για κάθε γιατρό εδώ και πάνω από δύο αιώνες, αναβαθμίστηκε τεχνολογικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την άμεση ανίχνευση καρδιακής ανεπάρκειας, νόσου των καρδιακών βαλβίδων (βαλβιδοπάθεια) και αρρυθμιών.

Η νέα συσκευή, που σχεδιάστηκε από ερευνητές του Imperial College στο Λονδίνο και το Imperial College Healthcare NHS Trust, μπορεί να αναλύει μικροσκοπικές διαφορές στους καρδιακούς παλμούς και την αιματική ροή, ανεπαίσθητες στο ανθρώπινο αυτί, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί γρήγορο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG).

Τα στοιχεία της καινοτομίας, που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την πρώιμη διάγνωση αυτών των παθήσεων, παρουσιάστηκαν σε χιλιάδες γιατρούς στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας στη Μαδρίτη, τη μεγαλύτερη καρδιολογική εκδήλωση παγκοσμίως.

Η πρώιμη διάγνωση είναι κρίσιμη για την καρδιακή ανεπάρκεια, τη νόσο των καρδιακών βαλβίδων και τις αρρυθμίες, ώστε οι ασθενείς που χρειάζονται φάρμακα να εντοπίζονται εγκαίρως, πριν νοσήσουν σοβαρά.

Τεχνητή νοημοσύνη: Η δοκιμή σε περίπου 12.000 ασθενείς

Μια μελέτη που δοκίμασε το στηθοσκόπιο τεχνητής νοημοσύνης σε περίπου 12.000 ασθενείς από 200 ιατρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφορούσε άτομα με συμπτώματα όπως δύσπνοια ή κόπωση. Όσοι εξετάσθηκαν με το νέο εργαλείο είχαν διπλάσιες πιθανότητες να διαγνωστούν με καρδιακή ανεπάρκεια σε σχέση με όσους δεν εξετάστηκαν με τη νέα τεχνολογία.

Επιπλέον, οι ασθενείς ήταν τρεις φορές πιο πιθανό να διαγνωστούν με κολπική μαρμαρυγή, μια αρρυθμία που αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού. Η διάγνωση της νόσου καρδιακών βαλβίδων ήταν σχεδόν διπλάσια, όταν μία ή περισσότερες καρδιακές βαλβίδες δεν λειτουργούν σωστά.

Ο Δρ. Patrik Bächtiger από το Imperial College εξήγησε ότι ο σχεδιασμός του στηθοσκοπίου δεν είχε αλλάξει για 200 χρόνια – μέχρι τώρα. "Είναι εκπληκτικό ότι ένα έξυπνο στηθοσκόπιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια εξέταση 15 δευτερολέπτων και η τεχνητή νοημοσύνη να παρέχει γρήγορα αποτέλεσμα που δείχνει αν κάποιος έχει καρδιακή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή ή νόσο καρδιακών βαλβίδων."

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς λειτουργεί το έξυπνο στηθοσκόπιο

Η συσκευή, που κατασκευάζεται από την εταιρεία Eko Health στην Καλιφόρνια, έχει μέγεθος περίπου μιας τράπουλας και τοποθετείται στο στήθος του ασθενή για να καταγράψει το ηλεκτροκαρδιογράφημα, ενώ το μικρόφωνό της καταγράφει τον ήχο της αιματικής ροής στην καρδιά.

Τα δεδομένα αποστέλλονται σε ασφαλή διαδικτυακή αποθήκη (cloud) όπου αναλύονται από αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν καρδιακά προβλήματα που διαφεύγουν από τον άνθρωπο.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης που δείχνει αν ο ασθενής κινδυνεύει από μία από τις τρεις παθήσεις αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο.

Η καινοτομία φέρει και κάποιο ρίσκο: υπάρχει αυξημένη πιθανότητα λανθασμένων διαγνώσεων που μπορεί να προκαλέσουν άσκοπη ανησυχία για κάποιους. Οι ερευνητές τονίζουν ότι το στηθοσκόπιο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα καρδιακών προβλημάτων και όχι για τακτικό έλεγχο υγιών.

Παρά ταύτα, η τεχνολογία θα μπορούσε να σώσει ζωές και να μειώσει τα έξοδα με την πολύ πιο έγκαιρη διάγνωση.

Ο Δρ Mihir Kelshiker πρόσθεσε πως οι περισσότεροι με καρδιακή ανεπάρκεια διαγιγνώσκονται μόνο όταν φτάνουν σοβαρά άρρωστοι στα επείγοντα. "Η έρευνα αυτή δείχνει ότι τα στηθοσκόπια με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αλλάξουν αυτό το πρότυπο, δίνοντας στους γενικούς ιατρούς ένα γρήγορο, απλό εργαλείο για την πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων ώστε οι ασθενείς να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία νωρίτερα."