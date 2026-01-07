Κωνσταντίνος Σινάνης για καρκίνο: «Όλα ξεκίνησαν από ένα πρήξιμο» - Ποιος είναι ο δήμαρχος του Άη Στράτη

Ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, συγκίνησε με την αποκάλυψη για τον καρκίνο τον οποίο «πάω να πατήσω κάτω και γυρίζω».

Την αποκάλυψη-για τη μάχη που θα δώσει για δύο μήνες σε νοσοκομείο της Αθήνας καθώς πρέπει να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες- έκανε την ώρα της κοπής της πίτας του Δήμου, ανήμερα των Θεοφανείων μετά την τελετή αγιασμού των υδάτων.

«Το γραφείο μου είναι ανοικτό, δυστυχώς όμως έχω να αντιμετωπίσω και τον καρκίνο. Επομένως θα πρέπει να φύγω και να είμαι πιο κλεισμένος κοινωνικά για λόγους υγείας και προστασίας. Το κινητό μου θα είναι ανοικτό, όλοι οι συνεργάτες μου είναι εξαίρετοι. Δυστυχώς για αυτούς τους δύο μήνες που θα κάνω χημειοθεραπείες δεν θα είμαι μαζί σας αλλά δόξα τον θεό οι συνεργάτες μου θα είναι δίπλα σας. Εγώ πάω να τον πατήσω κάτω και να γυρίσω πίσω», είπε ο Κώστας Σινάνης στη σύντομη ομιλία του πριν την κοπή της πίτας.

Όλοι οι χωριανοί του, του ευχήθηκαν περαστικά και να γυρίσει γρήγορα κοντά τους.

Κωνσταντίνος Σινάνης: «Όλα ξεκίνησαν από ένα πρήξιμο κοντά στο γόνατο»

Μιλώντας στην εκπομπή Newsroom ανέφερε, ότι όλα ξεκίνησαν από ένα πρήξιμο κοντά στο γόνατο, το οποίο αρχικά θεώρησε απλή φλεγμονή και για μήνες το άφηνε σε δεύτερη μοίρα λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων και του φόρτου εργασίας. Τελικά, έπειτα από έντονη παρότρυνση στενού συνεργάτη του, που τον «έπιασε από το αυτί», όπως χαρακτηριστικά είπε, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς η διάγνωση έγινε έγκαιρα και αποφεύχθηκαν οι μεταστάσεις.

«Ακόμα και το νύχι σου να πονάει, δεν πρέπει να το αμελείς», τόνισε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα πρόληψης προς όλους τους πολίτες. «Αντλώ την αισιοδοξία μου από τους κατοίκους του νησιού, από τους φίλους οι οποίοι μου δίνουν την ευχή τους και μου ζητάνε να γυρίσω πίσω και θα γυρίσω για να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Και να βγαίνουμε στον αέρα. Και να βγαίνουμε στον αέρα για άλλα γεγονότα πιο χαρούμενα, όπως για παράδειγμα να βγαίνουμε να διαφημίζουμε τη δράση μας, να διαφημίζουμε το νησί, να διαφημίζουμε τις καλές πρακτικές», είπε χαρακτηριστικά.

«Ανάσταση χωρίς Σταύρωση δεν υπάρχει», ανέφερε με συγκίνηση, προσθέτοντας ότι αντλεί δύναμη από τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης των κατοίκων του νησιού, οι οποίοι του δίνουν κουράγιο να επιστρέψει δυνατός για να συνεχίσει το έργο του ενώ κλείνοντας, επανέλαβε πως η εμπειρία του αποτελεί υπενθύμιση ότι η πρόληψη σώζει ζωές και πως, με υπομονή, πίστη και αισιοδοξία, ακόμη και οι πιο δύσκολες μάχες μπορούν να κερδηθούν.

Κωνσταντίνος Σινάνης: Το μήνυμα που θέλει να στείλει

Σήμερα, μιλώντας επίσης, στον ΑΝΤ1, εξήγησε για την επιλογή του να μιλήσει δημόσια για το πρόβλημα υγείας του. «Οι σχέσεις, και ειδικά στην αυτοδιοίκηση χτίζονται μέσα από την ειλικρίνεια» είπε αρχικά και συνέχισε: «δεν υπήρχε λόγος να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτό έκρινα ότι ήταν το καλύτερο».

Όπως ανέφερε, η ασθένεια έχει όνομα και λέγεται καρκίνος «όχι παλιοαρρώστια», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι πρόκειται για κάτι ιάσιμο, καθώς «η επιστήμη έχει προχωρήσει».

«Από αυτή τη μάχη θα βγω νικητής», τόνισε.

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ψυχολογίας στην αντιμετώπιση της ασθένειας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί τον πιο καθοριστικό παράγοντα στον αγώνα κατά του καρκίνου. «Εμείς οι νησιώτες έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η καθημερινότητα σε έναν μικρό και απομακρυσμένο τόπο είναι δύσκολη.

Επίσης, ο κ. Σινάνης έστειλε μήνυμα θάρρους και αποφασιστικότητας, δηλώνοντας ξανά πως «θα πατήσω κάτω τον καρκίνο, για να μπορέσω να πατήσω κάτω και τα προβλήματα της κοινωνίας και του τόπου μου». «Παραμένω προσηλωμένος στο έργο του και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας».

Ο δήμαρχος του Άη Στράτη μίλησε επίσης, στον ραδιοφωνικό σταθμό της Λήμνου FM 100. «Θέλω να ξέρουν οι συμπολίτες μου ότι, συνεχίζουμε να παράγουμε έργο. Εμείς εδώ στον Άη Στράτη, έχουμε μάθει μέσα από τις δυσκολίες να βγαίνουμε νικητές! Το ίδιο θα κάνω κι εγώ!», είπε.

Την στήριξή της στον ίδιο, αλλά και στους κατοίκους του Άη Στράτη, εξέφρασε η δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα, η οποία, με ανάρτησή της, διαβεβαίωσε πως θα σταθεί δίπλα στους δημότες και τους εργαζόμενους του δήμου.

Κωνσταντίνος Σινάνης: Ποιος είναι ο δήμαρχος του Άη Στράτη που διαγνώστηκε με καρκίνο και «θα τον πατήσει κάτω»

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, είναι 39 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24 Ιανουαρίου 1987 και είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού από το 2004, έχοντας αποφοιτήσει από το Λύκειο Αγίου Ευστρατίου.

Ο Κωνσταντίνος Σινάνης ανέλαβε καθήκοντα μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, και διατελεί επίσης, Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Νήσων της ΚΕΔΕ, επικεντρώνοντας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών.