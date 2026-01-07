Νικόλ Κίντμαν: Οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο με τον Κιθ Έρμπαν

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν κατέληξαν σε συμφωνία και ολοκλήρωσαν το διαζύγιό τους.

Η συμφωνία κατατέθηκε στο δικαστήριο την Τρίτη, 6 Ιανουαρίου, μόλις τρεις μήνες αφότου η Νικόλ Κίντμαν είχε υποβάλει επίσημα αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη ασυμβίβαστες διαφορές.

Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου που εξασφάλισε το PEOPLE, συμφώνησαν να παραιτηθούν από κάθε δικαίωμα για διατροφή ή οικονομική υποστήριξη και ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα δικά του έξοδα.

Όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών τους, το σχέδιο γονικής μέριμνας προβλέπει ότι και οι δύο γονείς πρέπει να «συμπεριφέρονται μεταξύ τους και προς κάθε παιδί με τρόπο που να παρέχει μια σταθερή και φροντιστική σχέση, ακόμη και αν είναι χωρισμένοι».

Η συμφωνία ορίζει ότι «δεν θα μιλούν άσχημα ο ένας για τον άλλον ή για τα μέλη της οικογένειας του άλλου γονέα» και ότι «θα ενθαρρύνουν κάθε παιδί να συνεχίσει να αγαπά τον άλλο γονέα και να νιώθει άνετα και στις δύο οικογένειες».

Το σπίτι της ηθοποιού θα είναι η κύρια κατοικία τους, καθώς θα ζουν μαζί της 306 ημέρες τον χρόνο. Ο Κιθ Έρμπαν θα έχει τα κορίτσια για 59 ημέρες τον χρόνο και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο από τις 10 π.μ. του Σαββάτου έως τις 6 μ.μ. της Κυριακής.

Ωστόσο και οι δύο γονείς θα έχουν από κοινού την ευθύνη για σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τη ζωή των κοριτσιών.

Παρά τον χωρισμό τους, έχουν κοινό στόχο να έχουν προτεραιότητα τις κόρες τους. Μια πηγή δήλωσε αποκλειστικά στο PEOPLE, ότι διαχειρίζονται τον χρόνο τους μεταξύ των δύο γονέων χωρίς προβλήματα. «Τα κορίτσια ζουν με τη Νικόλ, αλλά περνούν όσο χρόνο θέλουν με τον Κίθ. Δεν υπάρχει δράμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.