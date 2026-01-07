Η Γαλλία και οι σύμμαχοί της συζητούν την «απάντηση» σε πιθανή εισβολή των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Η Γαλλία δήλωσε ότι συνεργάζεται με τους συμμάχους της για να αποφασίσουν πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση που οι ΗΠΑ εισβάλουν στη Γροιλανδία, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης λόγω των κλιμακούμενων απειλών του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει το αρκτικό έδαφος.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σε συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας και της Πολωνίας την Τετάρτη.

«Θέλουμε να αναλάβουμε δράση, αλλά θέλουμε να το κάνουμε μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας», δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Τι μέλλει γενέσθαι στη Γροιλανδία

Η Δανία δήλωσε ότι αν οι ΗΠΑ – σύμμαχος στο ΝΑΤΟ – εισβάλουν ή καταλάβουν τη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί μέρος του δανικού βασιλείου, αυτό θα σηματοδοτήσει το τέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας και της «ασφάλειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Την Τρίτη, μετά την πρόταση ενός από τους κορυφαίους συμβούλους του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να είναι διατεθειμένες να καταλάβουν με τη βία τον έλεγχο του αρκτικού εδάφους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συσπειρώθηκαν γύρω από τη Δανία και τη Γροιλανδία με μια σπάνια επίπληξη προς τον Λευκό Οίκο, δηλώνοντας ότι η Γροιλανδία «ανήκει στον λαό της».

Παρά ταύτα, την Τρίτη το βράδυ, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του εξετάζουν «μια σειρά επιλογών» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του αμερικανικού στρατού, η οποία, όπως ανέφερε, «είναι πάντα μια επιλογή».

Ωστόσο, ο Μπαρό δήλωσε ότι σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, του είπε ότι «αποκλείει το ενδεχόμενο εισβολής» στη Γροιλανδία.

«Εγώ ο ίδιος μίλησα χθες στο τηλέφωνο με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να ακολουθηθεί αυτή η προσέγγιση», είπε.

Ο Τραμπ έχει από καιρό εκφράσει το ενδιαφέρον του για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα το Σάββατο, κατά την οποία οι στρατιωτικές δυνάμεις ανέτρεψαν τον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, η ρητορική της κυβέρνησης Τραμπ – και, κατά συνέπεια, οι διεθνείς εντάσεις – έχουν φτάσει σε νέα ύψη, θέτοντας σε αμφισβήτηση την επιβίωση του ΝΑΤΟ.

Αναγκαία η διεξαγωγή λογικού διαλόγου

Την Τρίτη το βράδυ, το δανικό κοινοβούλιο πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει την άνευ προηγουμένου κατάσταση.

Ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, και η ομόλογός του από τη Γροιλανδία, Βίβιαν Μότσφελντ, ζητούν επείγουσα συνάντηση με τον Ρούμπιο.

FM @larsloekke: ”Security, stability, co-operation. These are the priorities of Nordic countries in the Arctic. Historically also for 🇺🇸 as a close ally of 🇩🇰. But needs to respect int. law and Greenland’s right to make decisions about its own future.”https://t.co/0LIOzvNCTd — Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) January 6, 2026

«Θα θέλαμε να προσθέσουμε κάποιες αποχρώσεις στη συζήτηση», δήλωσε ο Ράσμουσεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η αντιπαράθεση μέσω «φωνών» πρέπει να αντικατασταθεί από έναν πιο λογικό διάλογο. Τώρα».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Γροιλανδία είναι «γεμάτη από κινεζικά και ρωσικά πλοία» και ότι η Δανία είναι ανίκανη να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία, η οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο, είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Ράσμουσεν δήλωσε μετά την έκτακτη συνάντηση ότι οι ΗΠΑ παρουσίαζαν μια ψευδή εικόνα της κατάστασης στη Γροιλανδία.

«Η εικόνα που παρουσιάζεται για τα ρωσικά και κινεζικά πλοία μέσα στο φιόρδ του Νουούκ και για τις τεράστιες κινεζικές επενδύσεις που γίνονται δεν είναι σωστή», είπε.

Η κατάσταση, σύμφωνα με τον Ράσμουσεν, «βασίζεται σε μια λανθασμένη ερμηνεία των πραγματικών γεγονότων», προσθέτοντας: «Φροντίζουμε το βασίλειο».

Με πληροφορίες από Guardian