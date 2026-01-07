Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: Πώς συνέβη ο καβγάς με τον 16χρονο που ομολόγησε

Νεκρός εντοπίστηκε, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ένας 17χρονος, στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειάς του στις Σέρρες.

Τον ανήλικο εντόπισε η οικογένειά του, αφού τον αναζητούσαν για ώρες. Άμεσα κάλεσαν το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο.

Σέρρες: Πώς συνέβη η μοιραία συμπλοκή

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομίας, λίγες ώρες νωρίτερα, ο 17χρονος είχε συναντηθεί με έναν 16χρονο, μαζί με άλλα άτομα, σε κεντρικό σημείο των Σερρών, απέναντι από τη Μητρόπολη. Οι δύο ανήλικοι απομακρύνθηκαν από την κεντρική οδό και κατευθύνθηκαν προς τον χώρο της Μητρόπολης, όπου ξέσπασε έντονος καβγάς.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 16χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον 17χρονο. Μετά το περιστατικό, το θύμα κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, ωστόσο δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα. Αισθανόταν ίσως έντονη αδιαθεσία, έμεινε στο υπόγειο και εκεί έχασε τις αισθήσεις του, χωρίς να ζητήσει βοήθεια.

Σέρρες: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 16χρονος

Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα σε έρευνα, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 16χρονο, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συνελήφθη επίσης και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Ο φερόμενος δράστης φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, παρουσιάζοντας παραβατική συμπεριφορά.

Η Αστυνομία έχει στη διάθεσή της οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν θα προκύψουν και άλλες ευθύνες.

Φέρεται πως η αφορμή του καβγά ήταν ένα προσωπικό μήνυμα που είχε στείλει ο 17χρονος στον 16χρονο, σχετικά με κοπέλα που επρόκειτο να ξεκινήσει σχέση με το θύμα.

Η σορός του 17χρονου θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση και νεκροψία -νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια χτυπήματα ήταν μοιραία και η ακριβής αιτία θανάτου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

