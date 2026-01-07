ΔΙΕΘΝΗ
Ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Brown: Ο δράστης είχε δηλώσει σε βίντεο πως την σχεδίαζε επί μήνες

Τα βίντεο εντοπίστηκαν 5 ημέρες μετά την επίθεση, μαζί με το άψυχο σώμα του δράστη

Ο δράστης της ένοπλης επίθεσης
Ένοπλος που σκότωσε δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Brown στις ΗΠΑ και στη συνέχεια έναν καθηγητή σε άλλη πολιτεία είχε σχεδιάσει την επίθεση επί μήνες και δεν εξέφρασε καμία μεταμέλεια, σύμφωνα με βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές.

Με βάση τα απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα των βίντεο που κατέγραψε ο 48χρονος Κλαούντιο Μανουέλ Νέβες Βαλέντε, ο ίδιος ανέφερε ότι αφιέρωσε «έξι εξάμηνα» για να σχεδιάσει την επίθεση στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, στις 13 Δεκεμβρίου.

Ο Πορτογάλος μετανάστης υπερασπίστηκε τις πράξεις του, χωρίς ωστόσο να αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο, σύμφωνα με τα πρακτικά.

Δύο ημέρες αργότερα, ο καθηγητής του MIT, Νούνο Λουρέιρο, πυροβολήθηκε θανάσιμα στο σπίτι του κοντά στη Βοστώνη. Ο ένοπλος αυτοκτόνησε λίγο αργότερα.

Η επίθεση σε αίθουσα διδασκαλίας, κατά την οποία σκοτώθηκαν οι φοιτητές Έλα Κουκ, 19 ετών, και Μουχαμάντ Αζίζ Ουμουρζοκόφ, 18 ετών, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη εννέα άτομα, συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες και προκάλεσε έντονη κριτική για την καθυστέρηση των αρχών στον εντοπισμό του υπόπτου.

Τα βίντεο εντοπίστηκαν στις 18 Δεκεμβρίου σε αποθηκευτικό χώρο στο Νιου Χάμσαϊρ, μαζί με τη σορό του δράστη, έπειτα από ανθρωποκυνηγητό που εκτεινόταν σε τρεις πολιτείες των ΗΠΑ.

Στο υλικό, ο δράστης μιλά στη μητρική του γλώσσα, τα πορτογαλικά, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Οι αγγλικές μεταφράσεις των απομαγνητοφωνήσεων δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη από τον Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα της Περιφέρειας της Μασαχουσέτης.

«Παρότι ο Νέβες Βαλέντε δήλωσε ότι στόχος του ήταν το Πανεπιστήμιο Brown, από την αρχική αξιολόγηση των στοιχείων προκύπτει ότι δεν παρείχε κίνητρο ούτε για τη στοχοποίηση των φοιτητών του Brown ούτε για τη δολοφονία του καθηγητή του MIT», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εισαγγελίας.

«Ο Νέβες Βαλέντε δεν επέδειξε καμία μεταμέλεια κατά τις καταγραφές. Αντιθέτως, απέδωσε την ευθύνη για τους θανάτους τους σε αθώα, άοπλα παιδιά και παραπονέθηκε για έναν αυτοτραυματισμό που υπέστη όταν πυροβόλησε τον καθηγητή του MIT εξ επαφής».

Σύμφωνα με τα πρακτικά, ο δράστης ανέφερε ότι ένας άδειος κάλυκας τον χτύπησε στο μάτι.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι ο ύποπτος είχε φοιτήσει στο ίδιο πανεπιστήμιο στην Πορτογαλία με τον καθηγητή του MIT και εκτιμάται ότι γνωρίζονταν.

Σε άλλο σημείο, μίλησε για αντιπαράθεσή του με μάρτυρα κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην πανεπιστημιούπολη, λέγοντας: «Ειλικρινά, δεν περίμενα ότι θα τους έπαιρνε τόσο πολύ για να με εντοπίσουν».

Αρνήθηκε στα βίντεο ότι πάσχει από ψυχική ασθένεια και δήλωσε ότι η επίθεση δεν οφειλόταν σε εχθρότητα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν τρέφω μίσος για την Αμερική», είπε, αν και χαρακτήρισε την απόφασή του να μεταναστεύσει στις ΗΠΑ «λάθος».

Οι εισαγγελείς τόνισαν ότι η έρευνα θα συνεχιστεί, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει καμία συνεχιζόμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Με πληροφορίες από BBC

