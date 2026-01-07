ΔΙΕΘΝΗ
Άμστερνταμ: Το αεροδρόμιο Σίπχολ ακύρωσε τουλάχιστον 700 πτήσεις λόγω σφοδρής χιονόπτωσης

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι πέρασαν το βράδυ στο αεροδρόμιο - O αριθμός των ακυρώσεων αναμένεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας

Άμστερνταμ: Το αεροδρόμιο ακύρωσε τουλάχιστον 700 πτήσεις λόγω σφοδρής χιονόπτωσης
Φωτ. από το αεροδρόμιο Σίπχολ στο Άμστερνταμ / X
Το αεροδρόμιο Σίπχολ στο Άμστερνταμ, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, ανακοίνωσε τουλάχιστον 700 ακυρώσεις πτήσεων λόγω φοδρών χιονοπτώσεων και ανέμων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάνω από 1.000 άτομα πέρασαν τη νύχτα στο Σίπχολ, όπως ανακοίνωσε το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι είχαν στηθεί στρατιωτικά κρεβάτια και προσφέρθηκε πρωινό σε όσους αναγκάστηκαν να κοιμηθούν εκεί.

Μάλιστα κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο αριθμός των ακυρώσεων αναμένεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Χιόνι, πάγος και εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε περιοχές της Ευρώπης αυτήν την εβδομάδα, με πέντε επιβεβαιωμένους θανάτους σε τροχαία δυστυχήματα στη Γαλλία την Τρίτη.

Στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού ακυρώθηκαν περίπου 100 πτήσεις το πρωί της Τετάρτης λόγω χιονόπτωσης και ισχυρού ψύχους, ενώ άλλες 40 ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Όρλι της γαλλικής πρωτεύουσας, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες λεωφορείων στο Παρίσι και στα γύρω προάστια ανεστάλησαν λόγω παγωμένων δρόμων, ενώ τα περισσότερα δίκτυα μετρό και προαστιακής σιδηροδρομικής μετακίνησης λειτουργούσαν κανονικά, σύμφωνα με τις αρχές μεταφορών.

Η μετεωρολογική υπηρεσία Météo France ανακοίνωσε ότι 38 από τα 96 τμήματα της χώρας – η ηπειρωτική Γαλλία και η Κορσική – βρίσκονται σε συναγερμό για πυκνό χιόνι και παγωμένους δρόμους, με συσσωρευμένο χιόνι από 3 έως 7 εκ. (περίπου 1 έως 3 ίντσες).

Η υπηρεσία περιέγραψε το κύμα ψύχους ως «σπάνιας έντασης για την εποχή». Οι αρχές είχαν ήδη προειδοποιήσει τους κατοίκους της περιοχής του Παρισιού να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις την Τετάρτη και να εργάζονται από το σπίτι, εφόσον ήταν δυνατόν.

Με πληροφορίες από Guardian

 
