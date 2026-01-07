Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 16χρονο - Τι έδειξε η νεκροψία

Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε ο εισαγγελέας στον 16χρονο, που κατηγορείται για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε.

Η εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε βάρος του 16χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό τού 17χρονου, στις Σέρρες.

Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Σερρών, από την οποία πήρε προθεσμία για την Παρασκευή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Σέρρες: Τι έδειξε η ιατροδικαστική στον 17χρονο

Όσον αφορά στα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής που έγιναν στη σορό του 17χρονου θύματος στις Σέρρες, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου. Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Σέρρες: Το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Υπενθυμίζεται πως ο 16χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι κτύπησε τον 17χρονο, επειδή νευρίασε όταν έμαθε ότι έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του: «Παραδέχομαι ότι τον κτύπησα, τον είδα και τον κτύπησα. Νευρίασα, επειδή ο 17χρονος είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα μου».

Την ίδια ώρα, ο θείος του 16χρονου περιέγραψε το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον του ανηλίκου: «Ο πατέρας του έχει κανένα εξάμηνο που συγχωρέθηκε. Είναι χωρισμένοι οι γονείς. Η μητέρα τους έχει φύγει εδώ και λίγα χρόνια Θεσσαλονίκη και έμειναν μόνα τους τα παιδιά με τους παππούδες, λίγο βοήθεια και αυτά».

Ως προς το χρονικό της συμπλοκής, ο 17χρονος είχε συναντηθεί με έναν 16χρονο, μαζί με άλλα άτομα, σε κεντρικό σημείο των Σερρών, απέναντι από τη Μητρόπολη. Οι δύο ανήλικοι απομακρύνθηκαν από την κεντρική οδό και κατευθύνθηκαν προς τον χώρο της Μητρόπολης, όπου ξέσπασε έντονος καβγάς.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 16χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον 17χρονο. Μετά το περιστατικό, το θύμα κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, ωστόσο δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα. Αισθανόταν ίσως έντονη αδιαθεσία, έμεινε στο υπόγειο και εκεί έχασε τις αισθήσεις του, χωρίς να ζητήσει βοήθεια.