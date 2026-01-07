Τραμπ: Χωρίς εμένα η Ρωσία θα είχε όλη την Ουκρανία - Τι είπε για ΝΑΤΟ

Ανάρτηση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ, τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και το Νόμπελ Ειρήνης.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ αυτή τη στιγμή», ενώ δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν φοβούνται το ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι πάντα στο πλευρό του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι «ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΔΟΜΗΣΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ».

Η ανάρτηση του Τραμπ

«Θυμηθείτε, για όλους αυτούς τους μεγάλους οπαδούς του ΝΑΤΟ, ήταν στο 2% του ΑΕΠ και οι περισσότεροι δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους, ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑ ΕΓΩ. Οι ΗΠΑ, ανόητα, πλήρωναν για αυτούς! Εγώ, με σεβασμό, τους έφερα στο 5% του ΑΕΠ, ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, αμέσως. Όλοι έλεγαν ότι αυτό δεν ήταν εφικτό, αλλά ήταν, γιατί, πάνω από όλα, είναι όλοι φίλοι μου. Χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ αυτή τη στιγμή. Θυμηθείτε, επίσης, ότι μόνος μου ΤΕΡΜΑΤΙΣΑ 8 ΠΟΛΕΜΟΥΣ, και η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ, ανόητα επέλεξε να μην μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία! Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έσωσα εκατομμύρια ζωές. Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΟ ΝΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΔΟΜΗΣΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν αυτό δεν θα είναι εκεί για εμάς. Η μόνη χώρα που φοβούνται και σέβονται η Κίνα και η Ρωσία είναι οι ΗΠΑ που αναδόμησε ο DJT. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!!!».

