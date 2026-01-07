ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τραμπ: Χωρίς εμένα η Ρωσία θα είχε όλη την Ουκρανία - Τι είπε για ΝΑΤΟ

Η νέα ανάρτηση του Τραμπ άφησε αιχμές προς πάσα κατεύθυνση

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΝΑΤΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Ανάρτηση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ, τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και το Νόμπελ Ειρήνης.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ αυτή τη στιγμή», ενώ δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν φοβούνται το ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι πάντα στο πλευρό του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι «ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΔΟΜΗΣΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ».

Η ανάρτηση του Τραμπ

«Θυμηθείτε, για όλους αυτούς τους μεγάλους οπαδούς του ΝΑΤΟ, ήταν στο 2% του ΑΕΠ και οι περισσότεροι δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους, ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑ ΕΓΩ. Οι ΗΠΑ, ανόητα, πλήρωναν για αυτούς! Εγώ, με σεβασμό, τους έφερα στο 5% του ΑΕΠ, ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, αμέσως. Όλοι έλεγαν ότι αυτό δεν ήταν εφικτό, αλλά ήταν, γιατί, πάνω από όλα, είναι όλοι φίλοι μου. Χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ αυτή τη στιγμή. Θυμηθείτε, επίσης, ότι μόνος μου ΤΕΡΜΑΤΙΣΑ 8 ΠΟΛΕΜΟΥΣ, και η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ, ανόητα επέλεξε να μην μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία! Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έσωσα εκατομμύρια ζωές. Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΟ ΝΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΔΟΜΗΣΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν αυτό δεν θα είναι εκεί για εμάς. Η μόνη χώρα που φοβούνται και σέβονται η Κίνα και η Ρωσία είναι οι ΗΠΑ που αναδόμησε ο DJT. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!!!».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ρώμη: Σε εφαρμογή από σήμερα το εισιτήριο εισόδου για τη Φοντάνα ντι Τρέβι

Διεθνή / Ρώμη: Σε εφαρμογή από σήμερα το εισιτήριο εισόδου για τη Φοντάνα ντι Τρέβι

Το νέο μέτρο εκτιμάται πως θα ενισχύσει τα δημοτικά ταμεία έως και κατά 20 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα να προορίζονται για τη βελτίωση των υποδομών για τους τουρίστες και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον χώρο
THE LIFO TEAM
Νικολάς Μαδούρο: Πώς θα μπορούσαν οι δικηγόροι του να ανατρέψουν την υπόθεση εναντίον του;

Διεθνή / Νικολάς Μαδούρο: Πώς θα μπορούσαν οι δικηγόροι του να ανατρέψουν την υπόθεση εναντίον του;

Η ποινική υπόθεση κατά του Μαδούρο είναι εξαιρετικά περίπλοκη από νομικής άποψης - Ως εκ τούτου, η υπεράσπισή του ενδέχεται να επιχειρήσει διάφορους τρόπους να ανατρέψει την υπόθεση πριν φτάσει σε δίκη
THE LIFO TEAM
Ιράν: Ριψοκίνδυνες οικονομικές παραχωρήσεις από την κυβέρνηση σε μια προσπάθεια κατευνασμού της οργής των πολιτών

Διεθνή / Διαδηλώσεις στο Ιράν: Οικονομικές παραχωρήσεις από την κυβέρνηση σε μια προσπάθεια κατευνασμού της οργής των πολιτών

Σύμφωνα με στοιχεία μίας οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο αριθμός των νεκρών στις διαδηλώσεις έχει ξεπεράσει τους 35, ενώ περισσότεροι από 1.200 έχουν συλληφθεί
THE LIFO TEAM
Η Βενεζουέλα «παραδίδει» πετρέλαιο αξίας 2 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τραμπ

Διεθνή / Η Βενεζουέλα «παραδίδει» πετρέλαιο αξίας 2 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τραμπ

Η συμφωνία δείχνει ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανταποκρίνεται στο αίτημα του Τραμπ να ανοίξει τις αγορές της στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, διαφορετικά θα διακινδυνεύσει περαιτέρω στρατιωτική επέμβαση
THE LIFO TEAM
 
 