Τραμπ: Προτρέπει τους Ρεπουμπλικάνους να κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές για να αποφύγει την καθαίρεση

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τους Ρεπουμπλικάνους την Τρίτη ότι αν δεν διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές, οι Δημοκρατικοί θα τον υποβάλουν ξανά σε διαδικασία καθαίρεσης.

«Πρέπει να κερδίσετε τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί αν δεν τις κερδίσουμε, θα βρουν έναν λόγο για να με υποβάλουν σε διαδικασία καθαίρεσης», δήλωσε ο Τραμπ σε ομιλία του σε συνάντηση των Ρεπουμπλικάνων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε μια στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι θεωρούν ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος πορεία, με την οικονομία να αποτελεί το κύριο μέλημα, λιγότερο από ένα χρόνο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Όλα τα μέλη της Βουλής και το ένα τρίτο των γερουσιαστών θα υποβληθούν σε επανεκλογή τον Νοέμβριο, κάτι που θα μπορούσε να καθορίσει αν οι Ρεπουμπλικανοί θα μπορούν να συνεχίσουν να υλοποιούν το πρόγραμμά τους τα τελευταία δύο χρόνια της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Ξανά υπό διαδικασία καθαίρεσης ο Τραμπ;

Ο Τραμπ είναι ο μόνος πρόεδρος που έχει υποβληθεί σε διαδικασία καθαίρεσης δύο φορές στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αν και οι υποστηρικτές της κίνησης αυτής στη Γερουσία δεν είχαν την απαραίτητη πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων για να τον καταδικάσουν σε καμία από τις δύο περιπτώσεις.

Ο πρόεδρος υποβλήθηκε για πρώτη φορά σε διαδικασία μομφής το 2019 με την κατηγορία ότι προσπάθησε να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία να ανακοινώσει έρευνες για τον τότε υποψήφιο πρόεδρο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, εν μέρει με την παρακράτηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε στρατιωτική βοήθεια που είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο, ως μέσο για να βλάψει τις εκλογικές πιθανότητες του Μπάιντεν. Ο Τραμπ υποβλήθηκε σε δεύτερη διαδικασία καθαίρεσης το 2021, για τον ρόλο του στα γεγονότα που περιβάλλουν την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, καθώς προσπάθησε να ανατρέψει την ήττα του από τον Μπάιντεν.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα διακηρύξει την αθωότητά του και προσπάθησε να παρουσιάσει τις κατηγορίες ως πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις.

Μετά την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, η βουλευτής Μαξίν Γουότερς, Δημοκρατική από την Καλιφόρνια, πρότεινε ότι οι ενέργειες του Τραμπ θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την άσκηση κατηγορίας.

«Σήμερα, πολλοί Δημοκρατικοί έχουν αμφισβητήσει, κατανοητά, αν η παραπομπή σε δίκη είναι εφικτή ξανά υπό τις τρέχουσες πολιτικές συνθήκες», δήλωσε σε ανακοίνωσή της. «Επαναξιολογώ αυτή την άποψη. Ακόμα και αν οι Ρεπουμπλικανοί αρνηθούν να δράσουν, οι Δημοκρατικοί δεν μπορούν να παραμείνουν σιωπηλοί ή παθητικοί μπροστά σε τόσο ακραίες ενέργειες από την πλευρά αυτής της κυβέρνησης».

Οι ενδιάμεσες εκλογές

Οι δηλώσεις του προέδρου προς τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο πρόσφατα μετονομασμένο Trump-Kennedy Center έρχονται στην πέμπτη επέτειο της επίθεσης στο Καπιτώλιο, όταν οπαδοί του εισέβαλαν στο κτίριο, επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και ζήτησαν την επανεκλογή του Τραμπ για άλλη μια θητεία.

Την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του, ο πρόεδρος εξέδωσε γενική αμνηστία για τις εκατοντάδες άτομα που συμμετείχαν στις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατηγορήθηκαν ή καταδικάστηκαν για βίαια εγκλήματα.

Οι ενδιάμεσες εκλογές ευνοούν ιστορικά το κόμμα που δεν κατέχει την προεδρία. Μια δημοσκόπηση του NBC News τον Οκτώβριο έδειξε ότι το 50% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων προτιμά οι Δημοκρατικοί να ελέγχουν το Κογκρέσο, ενώ το 42% προτιμά τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων, μια διαφορά μεγαλύτερη από το περιθώριο σφάλματος των 3,1 ποσοστιαίων μονάδων.

Στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018, οι Δημοκρατικοί κατέκτησαν την πλειοψηφία στη Βουλή, κερδίζοντας 235 έδρες, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί διατήρησαν τον έλεγχο της Γερουσίας. Τα περιθώρια του 2018 ήταν πολύ μεγαλύτερα από αυτά του 2016, ενός έτους προεδρικών εκλογών, όταν οι Δημοκρατικοί κέρδισαν μόνο 194 έδρες.

Με πληροφορίες από NBC News

