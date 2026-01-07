ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συζητήσουν για τη Γροιλανδία με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», δήλωσαν Ευρωπαίοι ηγέτες

The LiFO team
The LiFO team
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συζητήσουν για την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα Facebook Twitter
Ο Μάρκο Ρούμπιο προανήγγειλε συνομιλίες με τη Δανία εν μέσω ανησυχιών για τους στόχους των ΗΠΑ, να αποκτήσουν το δανικό έδαφος της Γροιλανδίας / Φωτ. Unsplash
0

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προανήγγειλε συνομιλίες με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα, εν μέσω ανησυχιών για τους στόχους των ΗΠΑ, να αποκτήσουν το δανικό έδαφος της Γροιλανδίας.

Η δήλωση του Ρούμπιο έρχεται μια ημέρα μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συζητούσε επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής δύναμης, για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Οι ανησυχίες για το μέλλον της Γροιλανδίας επανήλθαν μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα, με σκοπό τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολά Μαδούρο.

«Εάν ο πρόεδρος εντοπίσει απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, κάθε πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να την αντιμετωπίσει με στρατιωτικά μέσα», δήλωσε ο Ρούμπιο και πρόσθεσε: «Προτιμούμε πάντα να επιλύουμε τα ζητήματα με διαφορετικούς τρόπους – κάτι που ισχύει και για τη Βενεζουέλα».

Ευρώπη: «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία»

Νωρίτερα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ο Ρούμπιο «αποκλείει το ενδεχόμενο εισβολής» στη Γροιλανδία, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν και ενημέρωσε, ότι θα συζητήσει το θέμα με τους ομολόγους του από τη Γερμανία και την Πολωνία.

Την Τρίτη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση υποστηρίζοντας τη Δανία, η οποία αντιτίθεται στις φιλοδοξίες του Τραμπ να αποκτήσει την Γροιλανδία.

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», δήλωσαν οι ηγέτες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και της Δανίας σε κοινή δήλωση.

Με πληροφορίες από BBC

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ρώμη: Σε εφαρμογή από σήμερα το εισιτήριο εισόδου για τη Φοντάνα ντι Τρέβι

Διεθνή / Ρώμη: Σε εφαρμογή από σήμερα το εισιτήριο εισόδου για τη Φοντάνα ντι Τρέβι

Το νέο μέτρο εκτιμάται πως θα ενισχύσει τα δημοτικά ταμεία έως και κατά 20 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα να προορίζονται για τη βελτίωση των υποδομών για τους τουρίστες και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον χώρο
THE LIFO TEAM
Νικολάς Μαδούρο: Πώς θα μπορούσαν οι δικηγόροι του να ανατρέψουν την υπόθεση εναντίον του;

Διεθνή / Νικολάς Μαδούρο: Πώς θα μπορούσαν οι δικηγόροι του να ανατρέψουν την υπόθεση εναντίον του;

Η ποινική υπόθεση κατά του Μαδούρο είναι εξαιρετικά περίπλοκη από νομικής άποψης - Ως εκ τούτου, η υπεράσπισή του ενδέχεται να επιχειρήσει διάφορους τρόπους να ανατρέψει την υπόθεση πριν φτάσει σε δίκη
THE LIFO TEAM
Ιράν: Ριψοκίνδυνες οικονομικές παραχωρήσεις από την κυβέρνηση σε μια προσπάθεια κατευνασμού της οργής των πολιτών

Διεθνή / Διαδηλώσεις στο Ιράν: Οικονομικές παραχωρήσεις από την κυβέρνηση σε μια προσπάθεια κατευνασμού της οργής των πολιτών

Σύμφωνα με στοιχεία μίας οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο αριθμός των νεκρών στις διαδηλώσεις έχει ξεπεράσει τους 35, ενώ περισσότεροι από 1.200 έχουν συλληφθεί
THE LIFO TEAM
Η Βενεζουέλα «παραδίδει» πετρέλαιο αξίας 2 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τραμπ

Διεθνή / Η Βενεζουέλα «παραδίδει» πετρέλαιο αξίας 2 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τραμπ

Η συμφωνία δείχνει ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανταποκρίνεται στο αίτημα του Τραμπ να ανοίξει τις αγορές της στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, διαφορετικά θα διακινδυνεύσει περαιτέρω στρατιωτική επέμβαση
THE LIFO TEAM
 
 