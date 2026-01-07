Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συζητήσουν για τη Γροιλανδία με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προανήγγειλε συνομιλίες με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα, εν μέσω ανησυχιών για τους στόχους των ΗΠΑ, να αποκτήσουν το δανικό έδαφος της Γροιλανδίας.

Η δήλωση του Ρούμπιο έρχεται μια ημέρα μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συζητούσε επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής δύναμης, για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Οι ανησυχίες για το μέλλον της Γροιλανδίας επανήλθαν μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα, με σκοπό τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολά Μαδούρο.

«Εάν ο πρόεδρος εντοπίσει απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, κάθε πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να την αντιμετωπίσει με στρατιωτικά μέσα», δήλωσε ο Ρούμπιο και πρόσθεσε: «Προτιμούμε πάντα να επιλύουμε τα ζητήματα με διαφορετικούς τρόπους – κάτι που ισχύει και για τη Βενεζουέλα».

Ευρώπη: «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία»

Νωρίτερα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ο Ρούμπιο «αποκλείει το ενδεχόμενο εισβολής» στη Γροιλανδία, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν και ενημέρωσε, ότι θα συζητήσει το θέμα με τους ομολόγους του από τη Γερμανία και την Πολωνία.

Την Τρίτη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση υποστηρίζοντας τη Δανία, η οποία αντιτίθεται στις φιλοδοξίες του Τραμπ να αποκτήσει την Γροιλανδία.

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», δήλωσαν οι ηγέτες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και της Δανίας σε κοινή δήλωση.

