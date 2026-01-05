Γιος Μαδούρο: «Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά»

«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», είπε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, γιος του συλληφθέντα προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Γκέρα παρέστη στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας και εξέφρασε την υποστήριξή του στην Ντέλσι Ροντρίγκες, που έχει αναλάβει προσωρινά, την ηγεσία, μετά τη σύλληψη του πατέρα του. «Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», δήλωσε ο συγκινημένος.

Κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης, ακούστηκαν συνθήματα υπέρ του Νικολάς Μαδούρο, με μερίδα βουλευτών να εκφράζουν την υποστήριξή τους προς τον Μαδούρο, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου για να του απαγγελθούν κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε επίσημα ως υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Η ορκωμοσία τελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας από τον αδελφό της, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες.

Η 56χρονη δικηγόρος γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 1969 στο Καράκας και είναι κόρη αριστερού αντάρτη. Συνεργάζεται στενά με τον αδελφό της, Χόρχε Ροντρίγκεζ, ο οποίος ηγείται της εθνοσυνέλευσης και αποτελεί επίσης κεντρικό πόλο εξουσίας στο κυβερνητικό σύστημα.