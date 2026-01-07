Ρώμη: Σε εφαρμογή από σήμερα το εισιτήριο εισόδου για τη Φοντάνα ντι Τρέβι

Από σήμερα Τετάρτη (7/1), οι επισκέπτες της Ρώμης θα υπόκεινται σε χρέωση δύο ευρώ εάν επιθυμούν να επισκεφθούν τη Φοντάνα ντι Τρέβι, ένα από τα πιο διάσημα μνημεία της Ιταλίας και σημείο αναφοράς της καλλιτεχνικής της κληρονομιάς.

Το μέτρο, που προωθήθηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για τον Τουρισμό και τις Μεγάλες Εκδηλώσεις, Αλεσάντρο Ονοράτο, και εγκρίθηκε από τη δημοτική αρχή, εντάσσεται σε ένα σχέδιο διαχείρισης των τουριστικών ροών και προστασίας του περίτεχνου μνημείου από τις φθορές και την υποβάθμιση που προκαλεί ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών.

Εκτιμάται ότι το εισιτήριο εισόδου θα μπορούσε να ενισχύσει τα δημοτικά ταμεία έως και κατά 20 εκατ.ευρώ, με τα έσοδα να προορίζονται για τη βελτίωση των υποδομών για τους τουρίστες και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον χώρο.

Εδώ και μήνες, η περιοχή γύρω από το σιντριβάνι υπόκειται σε ελέγχους που περιορίζουν τον αριθμό των επισκεπτών σε ανώτατο όριο 400 ατόμων κάθε φορά. Πλέον, στο πλαίσιο των νέων μέτρων, θα οργανωθούν δύο ξεχωριστές λωρίδες πρόσβασης: μία για τους κατοίκους, για τους οποίους η είσοδος θα παραμείνει δωρεάν, και μία για τους τουρίστες, οι οποίοι θα μπορούν να πληρώνουν το εισιτήριό τους με πιστωτική κάρτα.

Οι επικρίσεις

Η απόφαση έρχεται έπειτα από παράπονα των κατοίκων για τον υπερβολικό συνωστισμό στη Φοντάνα ντι Τρέβι, όπου εκατομμύρια άνθρωποι συρρέουν κάθε χρόνο για να φωτογραφηθούν ή να κάνουν μια ευχή ρίχνοντας ένα νόμισμα στο σιντριβάνι.

Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η περιοχή κατέγραψε περισσότερους από 5,3 εκατομμύρια επισκέπτες — αριθμό υψηλότερο από εκείνον του Πάνθεον για ολόκληρο το 2024.

Ωστόσο, δεν λείπουν οι επικρίσεις για την εμπορευματοποίηση του δημόσιου χώρου. Η ένωση Codacons χαρακτήρισε το εισιτήριο επιζήμιο, υποστηρίζοντας ότι ομορφιές όπως οι πλατείες και τα σιντριβάνια θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα προσβάσιμες και ότι τα έσοδα από τους τουριστικούς φόρους συχνά δεν επανεπενδύονται στη βελτίωση των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ένωση, είναι προτιμότερο να διατηρηθούν ποσοστώσεις στην πρόσβαση, ώστε να αποφεύγονται ο υπερπληθυσμός και η φθορά των μνημείων.

Εναλλακτικά, μη κοστοβόρα μέτρα

Πέρα από την επιβολή εισιτηρίων, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις δοκιμάζουν λύσεις που δεν επιβαρύνουν οικονομικά τους επισκέπτες, με στόχο τη μείωση του συνωστισμού.

Στη Γαλλία, ιδιαίτερα δημοφιλείς περιοχές όπως το νησί Île-de-Bréhat στη Βρετάνη και φυσικοί χώροι όπως το Εθνικό Πάρκο Καλαγκ, στα περίχωρα της Μασσαλίας, έχουν θεσπίσει ημερήσια όρια επισκεπτών και σύστημα προκράτησης. Με τον τρόπο αυτό διαχειρίζονται την επισκεψιμότητα στις περιόδους αιχμής χωρίς την επιβολή άμεσου τέλους.

Στο Παρίσι και τη Μασσαλία, οι αρχές χρησιμοποιούν παρόμοια συστήματα για την κατανομή των επισκεπτών στα πιο ευαίσθητα σημεία, βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των δημόσιων χώρων.

Στη Γερμανία, πολλές ιστορικές πόλεις και κωμοπόλεις ρυθμίζουν τον τουρισμό μέσω ποσοστώσεων για ομαδικές ξεναγήσεις, περιορισμών δραστηριοτήτων σε ευαίσθητες γειτονιές και κανόνων για την τουριστική κυκλοφορία, δίνοντας έμφαση στην προστασία των κατοίκων και στην ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών, χωρίς να επιβάλλουν εισιτήρια για την πρόσβαση σε δημόσιες πλατείες ή σιντριβάνια.

Οι πρακτικές αυτές δείχνουν ότι η διαχείριση του τουρισμού μπορεί να συνδυάζει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη βιωσιμότητα της αστικής ζωής και μια ποιοτική τουριστική εμπειρία, ακόμη και χωρίς την επιβολή τελών.

Με πληροφορίες από euronews.com