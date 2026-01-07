Τι αποφάσισαν οι αγρότες - Πού θα υπάρξουν μπλόκα

Αποφάσεις έλαβαν οι αγρότες για τα μπλόκα και την συνέχεια των κινητοποιήσεων, μετά την εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση.

Mε νέα, δεύτερη παραγγελία του προς τους εισαγγελείς όλης της χώρας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας «υπενθυμίζει» την πρώτη του παραγγελία σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ζητώντας να εκτελεστεί.

Δίνει σαφή εντολή στους εισαγγελείς Πρωτοδικών σε όλη τη χώρα να παρέμβουν άμεσα για τα μπλόκα και τους αποκλεισμούς δρόμων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων.

Τι ισχύει στον Προμαχώνα

Ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα θα παραμείνει κλειστός για 48 ώρες, από αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 12:00 έως το Σάββατο στις 12:00, μόνο για τα φορτηγά.

Αυτό αποφάσισαν πριν απο λίγο στη γενική συνέλευση που έκαναν οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα.

Ανακοινώσεις των αγροτών για τη Λακωνία

Σε ανακοινώσεις προχώρησε η Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου της Λακωνίας. Γνωστοποιεί, ότι, συνεχίζει και κλιμακώνει τον αγώνα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 4ης Ιανουαρίου 2026, στην πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων. Με βάση τα παραπάνω, η Συντονιστική της Λακωνίας, γνωστοποίησε τα εξής:

Την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026, στις 5 το απόγευμα, θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής Σπάρτης – Λεύκτρο και της παλαιάς εθνικής οδού Σπάρτης – Τρίπολης , στο χώρο του μπλόκου.

, στο χώρο του μπλόκου. Θα ενισχύσει με την παρουσία της το 48ωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού, στα διόδια της Νεστάνης, απ’ τα μπλόκα της Τρίπολης.

Η Συντονιστική της Λακωνίας, δηλώνει, ότι, θα συνεχίσει μαχητικά και δυναμικά, ώστε να οδηγηθούν οι παραγωγοί στη νίκη. Επίσης, δηλώνει, ότι δεν θα λυγίσει απ’ τα τελεσίγραφα (τα χαρακτηρίζει εκβιαστικά) και τις κυβερνητικές απειλές.

Τι ανακοινώθηκε πριν την συνέλευση στην Αιτωλοακαρνανία

Συνεδριάζουν στις 20:30 οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας από το μπλόκο του Αγγελόκαστρου οι οποίοι αναφέρουν ότι από τις 08:00 το πρωί αύριο και μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, έχουν δηλώσει ότι θα κλείσουν την Ιονία Οδό και τους παραδρόμους, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή τους θα προχωρήσει σε αποκλεισμός του κόμβου Κουβαρά και των παρακαμπτήριων οδών.

Συμβολικός αποκλεισμός στη Χαλκιδική

Σε συμβολικό αποκλεισμό διάρκειας δύο ωρών,της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ύψος της Νέας Τρίγλιας, προχώρησαν σήμερα από τις 6 το απόγευμα αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Στο επίκεντρο των αντιδράσεών τους βρίσκονται οι εξειδικεύσεις των μέτρων που ανακοινώθηκαν από κυβερνητικά στελέχη, τις οποίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκείς και κατώτερες των προσδοκιών τους, τονίζοντας ότι δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Παράλληλα με τον αποκλεισμό, πραγματοποιείται γενική συνέλευση των αγροτών, κατά την οποία αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις τους, ενόψει του 48ωρου αποκλεισμού που έχει αποφασιστεί να ξεκινήσει από αύριο. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της τελευταίας πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, που πραγματοποιήθηκε στα Μάλγαρα.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης και βιώσιμες λύσεις για την επιβίωση και τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Κλιμάκωση αποφασίστηκε στη Νίκαια

Κλιμάκωση και ολικό μπλακ άουτ αποφάσισαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο σημείο, ακολουθώντας την πρόταση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Η απόφαση που ελήφθη είναι αύριο το πρωί αγροτικά οχήματα να κατευθυνθούν προς τα Τέμπη και να πραγματοποιήσουν αποκλεισμό του οδοστρώματος.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ρίζος Μαρούδας κάλεσε τους συναδέλφους τους να κατευθυνθούν αύριο το πρωί στις 10:00 προς της σήραγγες των Τεμπών και να αποκλείσουν για ένα 48ωρο σε αυτό το στρατηγικό σημείο την εθνική οδό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ και Larissanet

