ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ακυρώθηκε η πτήση σας λόγω κακοκαιρίας; Τι ισχύει με επιστροφές και αλλαγές

Πότε επιστρέφονται τα χρήματα, πότε υπάρχει αποζημίωση και τι οφείλει η αεροπορική

The LiFO team
The LiFO team
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΤΗΣΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ Facebook Twitter
Αναστάτωσή επικράτησε στο αεροδρόμιο του Σίπχολ, καθώς χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν / Φωτ: EPA
0

Η χρονιά ξεκίνησε με προβλήματα στα αεροδρόμια της Ευρώπης, καθώς χειμωνιάτικες συνθήκες έφεραν ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε μια περίοδο που η κίνηση παραμένει αυξημένη.

Στην Ολλανδία, το Άμστερνταμ-Σίπχολ έχει μετρήσει χιλιάδες ακυρώσεις από το Σάββατο, με μόνο 700 να καταγράφονται τη Τρίτη. «Το χιόνι και οι άνεμοι περιόρισαν τη λειτουργία του αεροδρομίου, ενώ οι διαδικασίες αποπάγωσης επιβράδυναν τις αναχωρήσεις.»

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ διέκοψε τη λειτουργία του για αρκετές ώρες τη Δευτέρα, αφού η θερμοκρασία έπεσε απότομα μέσα στη νύχτα. Στο Αμπερντίν της Σκωτίας, ο παγετός κράτησε δεκάδες πτήσεις στο έδαφος.

Με τις ακυρώσεις να πολλαπλασιάζονται, το επόμενο που προκύπτει είναι τι υποχρεούνται να κάνουν οι αεροπορικές όταν ο καιρός επηρεάζει το πρόγραμμα πτήσεων. 

Πότε ισχύει αποζημίωση μετά από ακύρωση πτήσης

Το ερώτημα είναι αν η πτήση καλύπτεται από τους κανόνες προστασίας της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτοί ισχύουν για πτήσεις που αναχωρούν από αεροδρόμια της ΕΕ ή του Ηνωμένου Βασιλείου, ανεξάρτητα από το ποια εταιρεία τις εκτελεί. Καλύπτουν επίσης πτήσεις που φτάνουν σε ΕΕ/ΗΒ από τρίτη χώρα, όταν τις εκτελεί εταιρεία της ΕΕ ή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ακυρώθηκε η πτήση σας λόγω κακοκαιρίας; Τι ισχύει με επιστροφές και αλλαγές Facebook Twitter
Αναστάτωσή επικράτησε στο αεροδρόμιο του Σίπχολ, καθώς χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν / Φωτ: EPA

H αποζημίωση συνδέεται με την ώρα άφιξης. Αν η καθυστέρηση στον τελικό προορισμό περάσει τις τρεις ώρες, προβλέπονται 250 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την απόσταση.

Στις ακυρώσεις, το βασικό δικαίωμα είναι η επιλογή. Η αεροπορική οφείλει να προσφέρει είτε επιστροφή χρημάτων είτε αλλαγή δρομολογίου προς τον ίδιο προορισμό. Αν υπάρξει αναμονή, οι εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν φροντίδα στους επιβάτες, με φαγητό και ποτό. Σε περίπτωση που η αναχώρηση μεταφερθεί για την επόμενη ημέρα, καλύπτεται και η διαμονή.

Κρίσιμο είναι πότε ο καιρός θεωρείται «έκτακτη περίσταση». Από εκεί κρίνεται αν υπάρχει χρηματική αποζημίωση. Ακόμη κι όταν δεν καταβάλλεται, η αεροπορική εξακολουθεί να οφείλει φροντίδα, καθώς και επιστροφή χρημάτων ή εναλλακτική μεταφορά.

Για να χαρακτηριστεί ο καιρός «έκτακτος», δεν αρκεί να είναι απλώς κακός, αλλά πρέπει να θεωρείται ακραίος και ασυνήθιστος για τον συγκεκριμένο τόπο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που χρησιμοποιείται συχνά είναι ότι μια χιονοθύελλα σε περιοχή που σπάνια βλέπει χιόνι μπορεί να θεωρηθεί έκτακτη, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι σε χειμερινά αεροδρόμια δύσκολα στηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Τι ρόλο παίζει η ταξιδιωτική ασφάλιση

Υπάρχει και μια δεύτερη γκρίζα ζώνη, που εμφανίζεται συχνά σε περιόδους κακοκαιρίας. Αν μια πτήση καθυστερεί επειδή το ίδιο αεροσκάφος είχε νωρίτερα πρόβλημα σε άλλο δρομολόγιο λόγω καιρού, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η συγκεκριμένη καθυστέρηση βαφτίζεται «έκτακτη». Η σύνδεση με ακραίες συνθήκες πρέπει να είναι άμεση και τεκμηριωμένη.

Ακυρώθηκε η πτήση σας λόγω κακοκαιρίας; Τι ισχύει με επιστροφές και αλλαγές Facebook Twitter
Αναστάτωσή επικράτησε στο αεροδρόμιο του Σίπχολ, καθώς χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν / Φωτ: EPA

Σε αρκετές περιπτώσεις, η ταξιδιωτική ασφάλιση καλύπτει μέρος των εξόδων. Πολλά συμβόλαια περιλαμβάνουν κάλυψη για καθυστέρηση ταξιδιού, συνήθως όταν αυτή ξεπεράσει τις τρεις ώρες και ο λόγος αναφέρεται ρητά στους καλυπτόμενους κινδύνους, όπως η κακοκαιρία. Άλλα προβλέπουν κάλυψη για χαμένη ανταπόκριση, όταν από την καθυστέρηση προκύψουν έξοδα για γεύματα ή διαμονή. Τα χρονικά όρια εδώ κινούνται συχνά μεταξύ τριών και δώδεκα ωρών, ανάλογα με το συμβόλαιο.

Σε πιο βαριές περιπτώσεις, ορισμένες ασφαλίσεις δίνουν τη δυνατότητα πλήρους ακύρωσης του ταξιδιού. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η καθυστέρηση τραβήξει πάνω από 12 ώρες ή όταν μια χειμερινή καταιγίδα καταστήσει το κατάλυμα ακατάλληλο για διαμονή ή επιβληθεί υποχρεωτική εκκένωση.

Η λεπτομέρεια που κρίνει πολλά είναι το πότε αγοράστηκε το ασφαλιστήριο. Αν το ακραίο φαινόμενο είχε ήδη ανακοινωθεί ή θεωρούνταν πλέον γνωστό κατά την αγορά, η κάλυψη συχνά δεν ισχύει. Στους τυφώνες, για παράδειγμα, ο κανόνας είναι ότι το συμβόλαιο πρέπει να έχει εκδοθεί πριν η καταιγίδα αποκτήσει επίσημο όνομα. 

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Χάος» σε ΗΠΑ, Βρετανία, Ολλανδία, Γερμανία, Νότια Κορέα λόγω κακοκαιρίας – Προβλήματα σε αεροδρόμια και δρόμους

Διεθνή / «Χάος» σε ΗΠΑ, Βρετανία, Ολλανδία, Γερμανία, Νότια Κορέα λόγω κακοκαιρίας – Προβλήματα σε αεροδρόμια και δρόμους

Το ύψος του χιονιού ενδέχεται να φθάσει τα 30 εκατοστά σε κάποιες περιοχές - Την ώρα που χιονοθύελλες και καταιγίδες πλήττουν διάφορες χώρες, καύσωνας σαρώνει την Αυστραλία
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ρώμη: Σε εφαρμογή από σήμερα το εισιτήριο εισόδου για τη Φοντάνα ντι Τρέβι

Διεθνή / Ρώμη: Σε εφαρμογή από σήμερα το εισιτήριο εισόδου για τη Φοντάνα ντι Τρέβι

Το νέο μέτρο εκτιμάται πως θα ενισχύσει τα δημοτικά ταμεία έως και κατά 20 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα να προορίζονται για τη βελτίωση των υποδομών για τους τουρίστες και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον χώρο
THE LIFO TEAM
Νικολάς Μαδούρο: Πώς θα μπορούσαν οι δικηγόροι του να ανατρέψουν την υπόθεση εναντίον του;

Διεθνή / Νικολάς Μαδούρο: Πώς θα μπορούσαν οι δικηγόροι του να ανατρέψουν την υπόθεση εναντίον του;

Η ποινική υπόθεση κατά του Μαδούρο είναι εξαιρετικά περίπλοκη από νομικής άποψης - Ως εκ τούτου, η υπεράσπισή του ενδέχεται να επιχειρήσει διάφορους τρόπους να ανατρέψει την υπόθεση πριν φτάσει σε δίκη
THE LIFO TEAM
Ιράν: Ριψοκίνδυνες οικονομικές παραχωρήσεις από την κυβέρνηση σε μια προσπάθεια κατευνασμού της οργής των πολιτών

Διεθνή / Διαδηλώσεις στο Ιράν: Οικονομικές παραχωρήσεις από την κυβέρνηση σε μια προσπάθεια κατευνασμού της οργής των πολιτών

Σύμφωνα με στοιχεία μίας οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο αριθμός των νεκρών στις διαδηλώσεις έχει ξεπεράσει τους 35, ενώ περισσότεροι από 1.200 έχουν συλληφθεί
THE LIFO TEAM
Η Βενεζουέλα «παραδίδει» πετρέλαιο αξίας 2 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τραμπ

Διεθνή / Η Βενεζουέλα «παραδίδει» πετρέλαιο αξίας 2 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τραμπ

Η συμφωνία δείχνει ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανταποκρίνεται στο αίτημα του Τραμπ να ανοίξει τις αγορές της στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, διαφορετικά θα διακινδυνεύσει περαιτέρω στρατιωτική επέμβαση
THE LIFO TEAM
 
 