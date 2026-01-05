Πρίγκιπας Χάρι: Κοντά στην ανάκτηση της φρουράς του στη Βρετανία - Τι αλλάζει για τα παιδιά του

Ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στο να ανακτήσει την επίσημη, ένοπλη ασφάλειά του στη Μεγάλη Βρετανία, ένα ζήτημα για το οποίο δίνει μάχη εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του PEOPLE, κυβερνητικές πηγές αφήνουν να εννοηθεί ότι η απόφαση για επαναφορά της ασφάλειας του δούκα του Σάσσεξ κινείται πλέον σε «θετική» κατεύθυνση, σηματοδοτώντας έτσι αλλαγές για τα δύο του παιδιά.

Όπως αναφέρεται, ολοκληρώθηκε επίσημη επανεξέταση του καθεστώτος ασφαλείας του 41χρονου πρίγκιπα Χάρι, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληροί τα κριτήρια για πλήρη, κρατικά χρηματοδοτούμενη προστασία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μήνες μετά την ήττα του Χάρι στο Ανώτατο Δικαστήριο τον Μάιο του 2025, όταν είχε απορριφθεί η έφεσή του για το ίδιο θέμα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο σύμβουλος των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ παραιτήθηκε από τη θέση του

Πρίγκιπας Χάρι: Το χρονικό της δίκης και τι αλλάζει για τα παιδιά του

Η πλήρης επανεξέταση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, έπειτα από νέα προσφυγή του Χάρι, και περιλάμβανε επίσημη εκτίμηση κινδύνου από την αρμόδια επιτροπή Ravec (Royal and VIP Executive Committee), στην οποία συμμετέχουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και του βασιλικού οίκου.

Σύμφωνα με τη Mail on Sunday, η επιτροπή έκρινε στις 4 Ιανουαρίου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για ανώτατο επίπεδο προστασίας. Πηγή κοντά στον Χάρι δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «πλέον πρόκειται για τυπική διαδικασία» και ότι στο υπουργείο Εσωτερικών θεωρούν δεδομένη την αποκατάσταση της ασφάλειάς του.

Εφόσον δεν υπάρξει παρέμβαση της τελευταίας στιγμής, όλα δείχνουν ότι ο Χάρι θα αποκτήσει ξανά την ένοπλη φρουρά και τη θεσμική υποστήριξη που είχε όταν ήταν εν ενεργεία μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι χωρίς επαρκή ασφάλεια δεν μπορεί να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, και τα δύο παιδιά τους, τον Πρίγκιπας Άρτσι (6 ετών) και την Πριγκίπισσα Λίλιμπετ (4 ετών), δηλώνοντας ότι δεν αισθάνεται ασφαλής.

Η πιθανή ανατροπή της απόφασης ανοίγει τον δρόμο ώστε τα παιδιά του ζευγαριού, που μεγαλώνουν στην Καλιφόρνια, να επισκεφθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και να συναντηθούν με τον παππού τους, τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄. Η ανησυχία για την ασφάλεια του Χάρι εντάθηκε μετά την αποκάλυψη ότι τον Σεπτέμβριο του 2025 μια γυναίκα πλησίασε σε απόσταση αναπνοής τον δούκα κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής επίσκεψής του στη Βρετανία.

Ο Χάρι έχασε την πλήρη ασφάλεια που του παρείχε το κράτος το 2020, όταν εκείνος και η Μέγκαν αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα. Κατά τη δικαστική διαδικασία του 2025 αποκαλύφθηκε επίσης ότι δεν είχε γίνει επίσημη εκτίμηση κινδύνου για την οικογένεια από το 2019.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο Χάρι απευθύνθηκε προσωπικά στη Βρετανίδα υπουργό Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, ζητώντας νέα εξέταση του ζητήματος. Σε συνέντευξή του στο BBC τον Μάιο είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο πατέρας του θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφαση — κάτι που το παλάτι έχει διαψεύσει κατηγορηματικά.

Με πληροφορίες από The People