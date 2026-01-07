Η Ρωσία στέλνει ναυτική συνοδεία στο δεξαμενόπλοιο που καταδιώκουν οι ΗΠΑ

Ρωσικά πολεμικά πλοία και ένα υποβρύχιο συνοδεύουν δεξαμενόπλοιο που παρακολουθούν αμερικανικές δυνάμεις στον Βόρειο Ατλαντικό, καθώς η Ουάσιγκτον εξετάζει επιχείρηση επιβίβασης και κατάσχεσης. Το πλοίο κινείται σε διεθνή ύδατα νότια της Ισλανδίας, σε θαλάσσια ζώνη ανάμεσα στην Ισλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το δεξαμενόπλοιο ήταν γνωστό μέχρι πρόσφατα ως Bella 1, με παρελθόν μεταφορών αργού που συνδέονται με τη Βενεζουέλα. Τις τελευταίες ημέρες εμφανίζεται ως Marinera, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει αλλάξει και νηολόγιο, περνώντας από σημαία Γουιάνας σε ρωσική. Οι αμερικανικές αρχές το κατηγορούν ότι παραβίασε κυρώσεις και ότι εμπλέκεται σε μεταφορές πετρελαίου που αποδίδονται στο Ιράν. Το ίδιο δηλώνει αυτή την περίοδο ότι δεν μεταφέρει φορτίο.

Πριν από περίπου έναν μήνα, η αμερικανική ακτοφυλακή είχε επιχειρήσει να το σταματήσει στην Καραϊβική, όταν εκτιμήθηκε ότι κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα. Υπήρχε ένταλμα κατάσχεσης λόγω των κατηγοριών περί παραβίασης κυρώσεων, όμως η επιχείρηση επιβίβασης δεν ολοκληρώθηκε. Ακολούθησε αλλαγή πορείας και κίνηση προς τον Βόρειο Ατλαντικό.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο BBC ότι αμερικανικές δυνάμεις εξετάζουν νέα προσπάθεια επιβίβασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η προτίμηση της Ουάσιγκτον είναι η κατάσχεση του πλοίου και όχι η βύθισή του. Την Τρίτη, η αμερικανική Νότια Διοίκηση (USSOUTHCOM) ανέφερε σε ανάρτηση ότι παραμένει σε ετοιμότητα να στηρίξει αρμόδιες υπηρεσίες «απέναντι σε πλοία και δρώντες που τελούν υπό κυρώσεις» και ότι οι ναυτικές μονάδες της μπορούν να εντοπίζουν και να παρακολουθούν «πλοία ενδιαφέροντος».

Η Ρωσία, από την πλευρά της, επιβεβαιώνει ότι παρακολουθεί «με ανησυχία» την εξέλιξη και υποστηρίζει ότι το πλοίο πλέει σε διεθνή ύδατα υπό ρωσική σημαία, «σε πλήρη συμμόρφωση» με το διεθνές ναυτικό δίκαιο. Σε ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών γίνεται λόγος για «δυσανάλογη προσοχή» από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ σε ένα «ειρηνικό» πλοίο, με αιχμή ότι οι δυτικές χώρες επικαλούνται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλά δεν την εφαρμόζουν όταν δεν τις εξυπηρετεί.

Στη ναυτιλιακή αγορά σημειώνεται ότι η αλλαγή ονόματος και σημαίας δεν είναι ασπίδα. Οι αμερικανικές αρχές μπορούν να κινηθούν με βάση το μόνιμο μητρώο του πλοίου και το ιστορικό των κυρώσεων, όπως και με βάση το ποιος το διαχειρίζεται και το ελέγχει στην πράξη, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που φαίνονται «απ’ έξω». Η μετάβαση σε ρωσικό νηολόγιο, προσθέτουν, μεταφέρει την υπόθεση από το πεδίο της επιβολής κυρώσεων σε καθαρά πολιτική αντιπαράθεση, χωρίς όμως να αποκλείει την αμερικανική επέμβαση.

Footage of the pursuit of the Russian tanker Marinera, which was recently operating under the name Bella 1, in the North Atlantic.



Στο μεταξύ, το Λονδίνο κρατά αποστάσεις. Αν οι ΗΠΑ χρειαστούν υποστήριξη ή διευκολύνσεις που περνούν από βρετανικό έδαφος, θα θεωρείται δεδομένη η ενημέρωση της βρετανικής κυβέρνησης, όμως το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου αποφεύγει να σχολιάσει κινήσεις άλλων χωρών.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε μια περίοδο που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαγγείλει «μπλόκο» σε δεξαμενόπλοια που μπαίνουν και βγαίνουν από τη Βενεζουέλα και συνδέονται με κυρώσεις. Οι εξελίξεις στη θάλασσα έρχονται λίγες ημέρες μετά τη διεθνή αναστάτωση που προκάλεσε η αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, με την Ουάσιγκτον να δείχνει ότι η πίεση συνεχίζεται και εκτός ξηράς.

