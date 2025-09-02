Τι είναι το Clanker και γιατί το χρησιμοποιούν οι χρήστες του διαδικτύου ως αντι-AI αργκό;

Το Clanker έχει γίνει η λέξη που συνοψίζει τη δυσαρέσκεια των ανθρώπων απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Χρησιμοποιείται ευρέως στα social media, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok.

Έχει μάλιστα χρησιμοποιηθεί και από Αμερικανό γερουσιαστή για να προωθήσει τη ρύθμιση των chatbots τεχνητής νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση πελατών.

Clanker: Από πού προέρχεται ο όρος;

Ο όρος μπορεί να εντοπιστεί στο Star Wars. Λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκε σε ένα βιντεοπαιχνίδι Star Wars του 2005 και επίσης στην ταινία του 2008 «Star Wars: The Clone Wars».

Εμείς ρωτήσαμε το ChatGPT τι σημαίνει clanker και απάντησε τα εξής:

Clanker είναι ένας υποτιμητικός όρος που κυκλοφορεί στα social media και χρησιμοποιείται από όσους είναι αρνητικοί απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Κυριολεκτικά, clanker σημαίνει «αυτός που κάνει μεταλλικούς θορύβους, που τρίζει» — θυμίζει μηχανή ή ρομπότ.

Στην αντι-AI αργκό, το λένε ειρωνικά για να χαρακτηρίσουν τα AI μοντέλα (ή ακόμα και τους χρήστες που τα υπερασπίζονται) σαν «άψυχα μηχανήματα», που απλώς παράγουν «θορύβους» αντί για αληθινή σκέψη ή δημιουργία.

Με λίγα λόγια, το Clanker χρησιμοποιείται ως βρισιά ή χλευαστικός χαρακτηρισμός για το AI και τους «υποστηρικτές» του, υπονοώντας ότι είναι μηχανικά, άψυχα και χωρίς αυθεντικότητα.

Άγχος για την τεχνητή νοημοσύνη

Η άνοδος της δημοτικότητας του όρου έρχεται καθώς οι άνθρωποι κουράζονται με τις «παραισθήσεις» της AI (όταν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επινοούν πράγματα) και ανησυχούν ότι η τεχνολογία θα εξαλείψει θέσεις εργασίας, καθώς η AI εξαπλώνεται όλο και περισσότερο.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, το 42% των εργαζομένων φοβάται ότι η AI μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις δουλειές τους, σύμφωνα με έκθεση της EY που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο. Κάποια από τα διαδικτυακά βίντεο δείχνουν επίσης έναν κόσμο όπου ρομπότ και άνθρωποι ζουν μαζί και έχουν ρομαντικές σχέσεις, ως αντίδραση στο ότι η AI γίνεται όλο και πιο ανθρώπινη.

Πολλά από τα βίντεο δείχνουν ένα δυστοπικό μελλοντικό σενάριο, με βρύσες πόσιμου νερού να προορίζονται μόνο για «clankers».

Με πληροφορίες από euronews.com