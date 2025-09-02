ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Τι είναι το Clanker και γιατί το χρησιμοποιούν οι χρήστες του διαδικτύου ως αντι-AI αργκό;

Ο όρος διαδίδεται στα social media μεταξύ των ανθρώπων που δηλώνουν «κουρασμένοι» με την τεχνητή νοημοσύνη που «εφευρίσκει» πράγματα, ακούγεται υπερβολικά ανθρώπινη και απειλεί να εξαφανίσει θέσεις εργασίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τι είναι το Clanker και γιατί το χρησιμοποιούν οι χρήστες του διαδικτύου ως αντι-AI αργκό; Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Το Clanker έχει γίνει η λέξη που συνοψίζει τη δυσαρέσκεια των ανθρώπων απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Χρησιμοποιείται ευρέως στα social media, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok.

Έχει μάλιστα χρησιμοποιηθεί και από Αμερικανό γερουσιαστή για να προωθήσει τη ρύθμιση των chatbots τεχνητής νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση πελατών.

Clanker: Από πού προέρχεται ο όρος;

Ο όρος μπορεί να εντοπιστεί στο Star Wars. Λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκε σε ένα βιντεοπαιχνίδι Star Wars του 2005 και επίσης στην ταινία του 2008 «Star Wars: The Clone Wars».

Εμείς ρωτήσαμε το ChatGPT τι σημαίνει clanker και απάντησε τα εξής:

Clanker είναι ένας υποτιμητικός όρος που κυκλοφορεί στα social media και χρησιμοποιείται από όσους είναι αρνητικοί απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.

  •  Κυριολεκτικά, clanker σημαίνει «αυτός που κάνει μεταλλικούς θορύβους, που τρίζει» — θυμίζει μηχανή ή ρομπότ.
  •  Στην αντι-AI αργκό, το λένε ειρωνικά για να χαρακτηρίσουν τα AI μοντέλα (ή ακόμα και τους χρήστες που τα υπερασπίζονται) σαν «άψυχα μηχανήματα», που απλώς παράγουν «θορύβους» αντί για αληθινή σκέψη ή δημιουργία.

Με λίγα λόγια, το Clanker χρησιμοποιείται ως βρισιά ή χλευαστικός χαρακτηρισμός για το AI και τους «υποστηρικτές» του, υπονοώντας ότι είναι μηχανικά, άψυχα και χωρίς αυθεντικότητα.

Άγχος για την τεχνητή νοημοσύνη

Η άνοδος της δημοτικότητας του όρου έρχεται καθώς οι άνθρωποι κουράζονται με τις «παραισθήσεις» της AI (όταν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επινοούν πράγματα) και ανησυχούν ότι η τεχνολογία θα εξαλείψει θέσεις εργασίας, καθώς η AI εξαπλώνεται όλο και περισσότερο.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, το 42% των εργαζομένων φοβάται ότι η AI μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις δουλειές τους, σύμφωνα με έκθεση της EY που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο. Κάποια από τα διαδικτυακά βίντεο δείχνουν επίσης έναν κόσμο όπου ρομπότ και άνθρωποι ζουν μαζί και έχουν ρομαντικές σχέσεις, ως αντίδραση στο ότι η AI γίνεται όλο και πιο ανθρώπινη.

Πολλά από τα βίντεο δείχνουν ένα δυστοπικό μελλοντικό σενάριο, με βρύσες πόσιμου νερού να προορίζονται μόνο για «clankers».

Με πληροφορίες από euronews.com

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» για βόμβες και ναρκωτικά κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας

Τech & Science / Τεχνητή Νοημοσύνη: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» για βόμβες και ναρκωτικά κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας

Δοκιμές της OpenAI και της Anthropic αποκάλυψαν ότι τα chatbots ήταν πρόθυμα να μοιραστούν οδηγίες για εκρηκτικά, βιολογικά όπλα και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Από την Amy έως τον Wubbo: Πώς επιλέγουν οι μετεωρολόγοι τα ονόματα των καταιγίδων και γιατί είναι σημαντικά

Τech & Science / Από την Amy μέχρι τον Wubbo: Πώς επιλέγουν οι μετεωρολόγοι τα ονόματα των καταιγίδων και γιατί είναι σημαντικά

«Όταν μια καταιγίδα έχει όνομα, γίνεται πιο εύκολο για τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να μιλούν γι’ αυτήν, να μοιράζονται πληροφορίες και να προετοιμάζονται», εξηγεί η επικεφαλής μετεωρολόγος του Met Office, Rebekah Hicks
LIFO NEWSROOM
Στην Αρχαία Ολυμπία ξεκίνησαν οι πρώτοι «Ολυμπιακοί» των ρομπότ 

Τech & Science / Στην Αρχαία Ολυμπία ξεκίνησαν οι πρώτοι «Ολυμπιακοί» των ρομπότ

Στον ίδιο χώρο όπου πριν από χιλιάδες χρόνια συναθροίζονταν οι Έλληνες αθλητές, αυτή τη φορά συναντήθηκαν ομάδες μηχανικών από τέσσερις ηπείρους, μετατρέποντας την Ολυμπία σε παγκόσμιο εργαστήριο ρομποτικής
LIFO NEWSROOM
Αρχαίο DNA αποκαλύπτει το βακτήριο που προκάλεσε την πρώτη πανδημία στην ιστορία

Τech & Science / Αρχαίο DNA αποκαλύπτει το βακτήριο που προκάλεσε την πρώτη πανδημία στην ιστορία

«Τα ευρήματά μας αποτελούν το κομμάτι που έλειπε από το παζλ, προσφέροντας το πρώτο άμεσο γενετικό 'παράθυρο' στο πώς ξέσπασε αυτή η πανδημία στην καρδιά της αυτοκρατορίας»
LIFO NEWSROOM
Ozempic και Mounjaro μπορούν να μειώσουν κατά το ήμισυ τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου των καρδιοπαθών, σύμφωνα με μελέτη

Τech & Science / Wegovy και Mounjaro μπορούν να μειώσουν κατά το ήμισυ τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου των καρδιοπαθών, σύμφωνα με μελέτη

Τα φάρμακα GLP-1 θα μπορούσαν να χορηγηθούν σε εκατομμύρια άτομα με καρδιακές παθήσεις, ώστε να τους βοηθήσουν να αποφύγουν την νοσηλεία σε νοσοκομείο και να ζήσουν περισσότερο
LIFO NEWSROOM
Το μυστικό των Άμις: Η ζωή με ζώα χτίζει ισχυρό ανοσοποιητικό

Τech & Science / Το μυστικό των Άμις: Η ζωή με ζώα χτίζει ισχυρό ανοσοποιητικό

Μελέτες δείχνουν ότι η συμβίωση με ζώα από μικρή ηλικία ενισχύει το ανοσοποιητικό, μειώνει αλλεργίες και προστατεύει από αυτοάνοσα - Οι Αμις αποκαλύπτουν τον τρόπο που τα ζώα και τα μικρόβια τους διαμορφώνουν τη μακροχρόνια υγεία μας
LIFO NEWSROOM
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» για βόμβες και ναρκωτικά κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας

Τech & Science / Τεχνητή Νοημοσύνη: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» για βόμβες και ναρκωτικά κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας

Δοκιμές της OpenAI και της Anthropic αποκάλυψαν ότι τα chatbots ήταν πρόθυμα να μοιραστούν οδηγίες για εκρηκτικά, βιολογικά όπλα και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο
LIFO NEWSROOM
 
 