Crans-Montana: Σε σοκ οι οικογένειες των θυμάτων μετά την είδηση ότι το μπαρ δεν είχε ελεγχθεί για χρόνια

Δικηγόροι που εκπροσωπούν κάποιες από τις οικογένειες κάλεσαν τις ελβετικές αρχές να αναλάβουν την ευθύνη για την τραγωδία στο τουριστικό θέρετρο

Φωτ. από το σημείο που έγινε η τραγωδία στο μπαρ του Crans-Montana / Getty Images
Οι οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας στο Crans-Montana, είναι σε κατάσταση σοκ μετά την παραδοχή των αρχών ότι το μπαρ δεν είχε υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας για πέντε χρόνια.

Ο Ρομάν Τζόρνταν, που εκπροσωπεί κάποιες από τις οικογένειες των θυμάτων στο Crans-Montana, δήλωσε ότι «ο συντριπτικός αριθμός παραβάσεων και ελλείψεων στους ελέγχους θέτει το ερώτημα αν ο δήμος θα πρέπει να ελεγχθεί με ακόμη μεγαλύτερη προτεραιότητα».

Δικηγόροι που εκπροσωπούν κάποιες από τις οικογένειες μάλιστα, κάλεσαν τις ελβετικές αρχές να αναλάβουν την ευθύνη για την τραγωδία στο μπαρ Le Constellation στο Crans-Montana, όπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 116 τραυματίστηκαν.

Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν μπουκάλια σαμπάνιας με πυροτεχνήματα (sparklers), προκάλεσαν ανάφλεξη σε ηχομονωτικό αφρό στην οροφή. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο διαχειριστές του μπαρ έχουν τεθεί υπό ποινική διερεύνηση, αλλά δεν κρατούνται, γεγονός που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Και οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια. Στην πρώτη τους δήλωση μετά τη φωτιά, ανέφεραν ότι είναι «καταρρακωμένοι» και δεσμεύτηκαν για «πλήρη συνεργασία» με τις αρχές για την έρευνα.

Κανονικά, τέτοια καταστήματα όπως το Le Constellation θα έπρεπε να ελέγχονται ετησίως, όμως ο δήμαρχος του Crans-Montana, Νικολά Φερό, δήλωσε την Τρίτη ότι δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί το μπαρ δεν είχε ελεγχθεί για τόσο μεγάλο διάστημα.

«Το οφείλουμε στις οικογένειες και θα αναλάβουμε την ευθύνη», είπε, προσθέτοντας ότι τα πυροτεχνήματα θα απαγορευτούν σε τοπικά καταστήματα.

Ο Ρικάρντο Μινγκέτι, που κηδεύτηκε νωρίτερα σήμερα, ήταν ένα από τα οκτώ θύματα κάτω των 16 ετών, ενώ οι περισσότεροι από τους τραυματίες υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και λαμβάνουν περίθαλψη στην Ελβετία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με πληροφορίες από BBC

