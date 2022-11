Οπαδοί της Αγγλίας ντύθηκαν σταυροφόροι και τους «έκοψαν» στα γήπεδα του Μουντιάλ στο Κατάρ

Άγγλοι οπαδοί που ταξίδεψαν στο Κατάρ για να δουν τους αγώνες της εθνικής τους ομάδας, επιχείρησαν να μπουν σε γήπεδο ντυμένοι Σταυροφόροι, με αποτέλεσμα να τους απαγορευτεί η είσοδος.

Στις εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, οι Βρετανοί κρατούν μέχρι και πλαστικά σπαθιά και ασπίδες με σύμβολα όπως τον σταυρό του Αγίου Γεωργίου. Οι δυνάμεις ασφαλείας στο στάδιο Al Bayt στο Al Khor, της Ντόχα, δεν τους επέτρεψαν να μπουν, σύμφωνα με τους Times

Η εφημερίδα επικαλείται τη FIFA και σημειώνει ότι «τα κοστούμια των σταυροφόρων, από τη σκοπιά των Αράβων, μπορεί να είναι προσβλητικά για τους μουσουλμάνους».

Η ομάδα κατά των διακρίσεων Kick It Out συμβούλευσε επίσης τους οπαδούς να μην φορούν φανταχτερές στολές που αναπαριστούν ιππότες ή σταυροφόρους, οι οποίες θυμίζουν τους θρησκευτικούς πολέμους που διεξήγαγαν οι χριστιανοί εναντίον των μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα.

Εικόνες στο Twitter δείχνουν δύο οπαδούς της Αγγλίας με στολές σταυροφόρων να απομακρύνονται από τους υπαλλήλους πριν από το αγώνα των «λιονταριών» της Δευτέρας απέναντι στο Ιράν.

Qatar Bans Knights Crusader costumes from World Cup games, IS this a response to the passive aggressive Homosexual assault we have been indulging in? If so, it's only costing the regular fans of the game. @lotuseaters_com pic.twitter.com/cOfh9IGB2G