Ομοφοβικό παραλήρημα δασκάλου: «Αυτός ο τύπος είναι κοντά σε παιδιά»

Απομακρύνθηκε από τη σχολική κοινότητα ένας δάσκαλος μετά την ομοφοβική επίθεση που έκανε σε έναν άνδρα ενώ οδηγούσε.

Ο εκπαιδευτικός - και προπονητής της ομάδας μπέισμπολ ενός λυκείου στο Φλάσινγκ της Νέας Υόρκης- απαθανατίστηκε να επιτίθεται λεκτικά σε περαστικό, καταλήγοντας μάλιστα σε ένα ομοφοβικό παραλήρημα.

Ο Μάθιου Κέβελσον, ο οποίος απαθανάτισε την λεκτική επίθεση εναντίον του από τον δάσκαλο, Τζούαν Ινόα, ανέφερε ότι το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο δεύτερος διέσχισε τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές των οδηγών.

«Αυτός ο τύπος είναι κοντά σε παιδιά. Αν είναι προπονητής, αν είναι δάσκαλος στην κοινότητα, δεν μπορεί να φέρεται έτσι δημόσια» λέει ο Κέβελσον, ενώ στο βίντεο απαθανατίζεται η ομοφοβική επίθεση που δέχτηκε.

A homophobic man on Long Island threatens to rape someone during a road rage incident pic.twitter.com/d3eL5gXK41