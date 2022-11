Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες: Οι μασκότ του Παρισιού παρομοιάστηκαν ως «κλειτορίδες με αθλητικά»

Πριν λίγες ημέρες το Παρίσι αποκάλυψε τις μασκότ των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2024, ενθουσιάζοντας με την έμπνευση πίσω από την μορφή τους, ενώ παρομοιάστηκαν με «κλειτορίδες με αθλητικά».

Πρόκειται για τον φρυγικό σκούφο, ένα εκ των συμβόλων της Γαλλικής Επανάστασης.

Η οργανωτική επιτροπή του Παρισιού δήλωσε ότι ήταν μια ευκαιρία να «ενσαρκώσει το γαλλικό πνεύμα προσφέροντας κάτι νέο», αφήνοντας πίσω την συνήθη απεικόνιση των μασκότ με μορφές ζώων.

The Olympic Phryge and the Paralympic Phryge are taking the lead of a tribe which always has its trainers on 👟

What could be better than little Phrygian caps to lead the revolution through sport and accompany us to the #Paris2024 Games! pic.twitter.com/hUjFI09zZM