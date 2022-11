Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024: Αποκαλύφθηκαν οι μασκότ -Παραπέμπουν στην Γαλλική Επανάσταση

Δύο χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, το Παρίσι αποκάλυψε τις μασκότ που επιλέχθηκαν για τη μεγάλη συνάντηση του αθλητισμού.

Πρόκειται για τον φρυγικό σκούφο, ένα από τα σύμβολα της Γαλλικής Επανάστασης, ένα σύμβολο της ελευθερίας.

On vous présente la Phryge Olympique et la Phryge Paralympique ! Les mascottes de #Paris2024 ✨ Sportives, fêtardes… et françaises 🇫🇷 Here are the Olympic Phryge and the Paralympic Phryge! The #Paris2024 mascots ✨ They are sporty, love to party... and are so French 🇫🇷 pic.twitter.com/plupKzQqNs

Στην τελετή αποκάλυψης των μασκότ στο Σεν Ντενί τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Τόνι Εστανγκέ, είπε: «Επιλέξαμε ένα ιδανικό και όχι ένα ζώο. Επιλέξαμε το Φρυγικό καπέλο γιατί είναι ένα πολύ δυνατό σύμβολο για τη Γαλλική Δημοκρατία. Για τους Γάλλους, είναι ένα πολύ γνωστό αντικείμενο που είναι σύμβολο ελευθερίας».

«Το γεγονός ότι η μασκότ των Παραολυμπιακών Αγώνων έχει ορατή αναπηρία στέλνει επίσης ένα ισχυρό μήνυμα: να προωθήσουμε την ένταξη».

The Olympic Phryge and the Paralympic Phryge are taking the lead of a tribe which always has its trainers on 👟

What could be better than little Phrygian caps to lead the revolution through sport and accompany us to the #Paris2024 Games! pic.twitter.com/hUjFI09zZM