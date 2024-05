Ολυμπιακή Φλόγα: Ολοκληρώνεται το θαλάσσιο ταξίδι της - Φτάνει σήμερα στη Μασσαλία

Η ολυμπιακή φλόγα φτάνει την Τετάρτη στην Γαλλία και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Μασσαλίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου 2024.

Μετά από περίπλου 12 ημερών στην Μεσόγειο, η μυθική φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων, που άναψε στην αρχαία Ολυμπία στις 16 Απριλίου, φτάνει σήμερα στο λιμάνι της Μασσαλίας.

Το ταξίδι της ολυμπιακής φλόγας προς την Μασσαλία έγινε με το τρικάταρτο πλοίο Belem, το οποίο κατασκευάστηκε το 1896, δηλαδή τη χρονιά που έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες της σύγχρονης εποχής στην Αθήνα.

Στη συνέχεια, παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, η ολυμπιακή φλόγα θα παραδοθεί στους λαμπαδηδρόμους, με τελικό προορισμό το Παρίσι, όπου αναμένεται να φτάσει στις 26 Ιουλίου, δηλαδή την ημέρα της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024.

Η υποδοχή της ολυμπιακής φλόγας στην Μασσαλία θα έχει χαρακτήρα λαϊκής γιορτής. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών θα την παρακολουθήσουν περίπου 1 δισεκατομμύριο τηλεθεατές. Στο λιμάνι της Μασσαλίας αναμένεται να συγκεντρωθούν περίπου 150.000 άτομα και να κινητοποιηθούν περίπου 8.500 αστυνομικοί για την τήρηση της τάξης.

Tomorrow, Marseille's Vieux Port will be decorated in the colours of @Paris2024 for the arrival of the Olympic Flame🔥



