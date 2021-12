Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, για να διαμαρτυρηθούν για τους νέους περιορισμούς κατά του κορωνοϊού, που τέθηκαν σε ισχύ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το πλήθος διαδήλωσε στους δρόμους της πόλης κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Ιατρική Ελευθερία Τώρα!» αλλά και σημαίες της Ολλανδίας, παρουσία ισχυρής αστυνομικής παρουσίας.

Είναι η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση στην Ολλανδία κατά των μέτρων, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν το κλείσιμο των μπαρ, των εστιατορίων και των περισσότερων καταστημάτων τη νύχτα.

Πριν από δύο εβδομάδες, στην Ολλανδία πραγματοποιήθηκαν βίαιες διαδηλώσεις, αφότου η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια να απαγορεύσει την πρόσβαση στους δημόσιους χώρους ΄για τους ανεμβολίαστους πολίτες.

Τα σχέδια προκάλεσαν την αντίθεση του κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων από κόμματα του ίδιου του κυβερνητικού συνασπισμού και έκτοτε δεν έχουν εφαρμοστεί.

In pictures: People protest against new measures to fight a record surge of coronavirus infections in Utrecht city of Netherlands pic.twitter.com/hl4Y4yRsLD