ΟΗΕ:«Aνευ προηγουμένου» η παγκόσμια μείωση στις γεννήσεις - Τα κύρια αίτια του φαινομένου

Ο κόσμος εισέρχεται σε μια εποχή χωρίς ιστορικό προηγούμενο όσον αφορά τη μείωση των γεννήσεων, προειδοποιεί ο ΟΗΕ σε νέα του έκθεση.

Η UNFPA, ο οργανισμός του ΟΗΕ για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, επισημαίνει ότι εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη δεν καταφέρνουν να αποκτήσουν τον αριθμό παιδιών που θα ήθελαν, κυρίως λόγω οικονομικών περιορισμών, έλλειψης χρόνου και αδυναμίας εξεύρεσης κατάλληλου συντρόφου.

Η έρευνα βασίζεται σε 14.000 συμμετέχοντες από 14 χώρες, οι οποίες μαζί αντιστοιχούν στο ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού: Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Ιταλία, Ουγγαρία, Γερμανία, Σουηδία, Βραζιλία, Μεξικό, ΗΠΑ, Ινδία, Ινδονησία, Μαρόκο, Νότια Αφρική και Νιγηρία.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του οργανισμού, δρ. Ναταλία Κάνεμ, η πραγματική κρίση δεν είναι η υπερπληθυσμιακή έκρηξη που συχνά αναφέρεται, αλλά το αντίθετο: «Η πλειοψηφία των ανθρώπων που συμμετείχαν δηλώνει ότι επιθυμεί δύο ή περισσότερα παιδιά. Όμως, νιώθουν ανήμποροι να δημιουργήσουν την οικογένεια που θα ήθελαν».

Το φαινόμενο αυτό είναι ορατό τόσο σε χώρες υψηλού όσο και χαμηλού εισοδήματος, ενώ καταγράφεται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Ενδεικτικά, ένα στα πέντε άτομα απάντησε ότι δεν έχει (ή δεν πρόκειται να αποκτήσει) τον αριθμό παιδιών που ιδανικά θα ήθελε.

