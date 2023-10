ΟΗΕ: Καταρρέει η δημόσια τάξη στη Γάζα- Χιλιάδες εισέβαλαν σε αποθήκες για βασικά είδη επιβίωσης

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε πως καταρρέει η δημόσια τάξη στη Γάζα, καθώς χιλιάδες πολίτες εισέβαλαν σε αποθήκες, προκειμένου να πάρουν βασικά είδη επιβίωσης, ενώ μαίνεται ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς.

«Χιλιάδες άνθρωποι εισέβαλαν σε αποθήκες και κέντρα διανομής του Γραφείου Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους, στο κεντρικό και νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αρπάζοντας αλεύρι και βασικά είδη επιβίωσης», ανακοίνωσε η εν λόγω υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

«Πρόκειται για ανησυχητική ένδειξη ότι αρχίζει να καταρρέει η δημόσια τάξη ύστερα από τρεις εβδομάδες πολέμου και αυστηρής πολιορκίας στη Γάζα», υπογράμμισε η UNRWA.

Το Ισραήλ έχει επιβάλει πλήρη αποκλεισμό της Γάζας από τις 9 Οκτωβρίου. Έως τώρα, από τις 21 Οκτωβρίου, μόνο 84 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχει επιτραπεί να περάσουν από την Αίγυπτο στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε μία από τις αποθήκες που εισέβαλαν πολίτες, στο Ντέιρ αλ- Μπάλαχ, είναι το σημείο όπου η UNRWA αποθηκεύει προμήθειες από την ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει από την Αίγυπτο.

«Αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημάδι πως η δημόσια τάξη αρχίζει να καταρρέει έπειτα από τρεις εβδομάδες πολέμου και αποκλεισμού στη Γάζα», δήλωσε ο Τόμας Γουάιτ, επικεφαλής της UNRWA στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι, θυμωμένοι και απεγνωσμένοι. Οι εντάσεις και ο φόβος επιδεινώθηκαν από τη διακοπή των τηλεπικοινωνιών και της πρόσβασης στο διαδίκτυο», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στο μπλακ άουτ που υπήρξε από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι πριν από λίγες ώρες.

«Νιώθουν ότι είναι μόνοι τους, αποκομμένοι από τις οικογένειές τους εντός της Λωρίδας της Γάζας και από τον υπόλοιπο κόσμο», συμπλήρωσε ο Τόμας Γουάιτ.

