Το Ισραήλ καλεί ξανά τους αμάχους να φύγουν από τη Γάζα: «Περνάμε στην επόμενη φάση του πολέμου»

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε ξανά τους αμάχους να μετακινηθούν από το βόρειο προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ προχωρά στη δεύτερη φάση του πολέμου με τη Χαμάς.

«Οι άμαχοι από το βόρειο τμήμα της Γάζας θα πρέπει να μετακινηθούν προσωρινά νότια, προς πιο ασφαλή ζώνη, όπου θα μπορούν να λάβουν νερό, τρόφιμα και φάρμακα. Σήμερα οι ανθρωπιστικές προσπάθειες στη Γάζα, που γίνονται από την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, θα αυξηθούν», ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ο οποίος βομβαρδίζει αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο έδαφός του στις 7 Οκτωβρίου.

«Οι IDF επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους. Προχωράμε στην επόμενη φάση του πολέμου μας εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, από αέρος, θαλάσσης και στην ξηρά», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Το Ισραήλ είναι σε έναν πόλεμο που δεν τον ξεκίνησε και δεν τον επιδίωξε», συμπλήρωσε και κατηγόρησε ξανά τη Χαμάς για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και πως χρησιμοποιεί τους αμάχους στη Γάζα ως ανθρώπινες ασπίδες.

Ο Χαγκάρι δήλωσε ξανά ότι η Χαμάς επιχειρεί από τζαμιά, νοσοκομεία και σχολεία, επειδή «ξέρουν ότι οι IDF διαχωρίζουν τους τρομοκράτες από τους αμάχους».

Την ίδια ώρα, παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως οι τηλεπικοινωνίες –οι υπηρεσίες τηλεφωνίας και η πρόσβαση στο διαδίκτυο– έχουν αρχίσει να αποκαθίστανται σταδιακά στην περιοχή.

