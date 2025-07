ΟΗΕ: Ένας στους τρεις κατοίκους της Γάζας μένει νηστικός για ημέρες εν μέσω ισραηλινού αποκλεισμού

Η επισιτιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας έχει φτάσει σε «νέα και συγκλονιστικά επίπεδα απελπισίας», σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ, το οποίο προειδοποιεί ότι περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού μένει νηστικό για διαδοχικά 24ωρα, ενώ σχεδόν 100.000 γυναίκες και παιδιά υποφέρουν από οξεία υποσιτισμό.

Η καταστροφική κρίση πείνας οξύνεται ραγδαία εν μέσω του παρατεταμένου αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ, με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας να έχει σχεδόν παραλύσει μέσα στη Γάζα.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι πάνω από 100 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους παρουσιάζοντας συμπτώματα πείνας και υποσιτισμού τις τελευταίες ημέρες. Αν και δεν ανακοινώθηκαν επίσημα τα ακριβή αίτια θανάτου, οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι η πείνα και η κατάρρευση των συστημάτων υγείας και ανθρωπιστικής βοήθειας κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.

Η πλειονότητα των 2 εκατομμυρίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας εξαρτάται πλήρως από την εξωτερική ανθρωπιστική βοήθεια. Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση έχει σχεδόν εξαλείψει κάθε τοπική παραγωγή τροφίμων, ενώ ο αποκλεισμός, σε συνδυασμό με τις μάχες και την έλλειψη ασφάλειας, καθιστά σχεδόν αδύνατη την πρόσβαση σε βασικά αγαθά.

Σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση MedGlobal, πέντε παιδιά, το νεότερο τριών μηνών, πέθαναν από πείνα τις τελευταίες τρεις ημέρες. Η οργάνωση περιγράφει την κατάσταση ως «καταστροφή που προκλήθηκε σκόπιμα από ανθρώπινο χέρι», υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς προμήθειες, ούτε βασικά φάρμακα, όπως ενδοφλέβια υγρά ή ειδικές τροφές αποκατάστασης για υποσιτισμένα παιδιά.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της MedGlobal, Joseph Belliveau, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτά τα παιδιά πέθαναν επειδή δεν υπάρχει αρκετό φαγητό στη Γάζα και δεν υπάρχουν τα αναγκαία μέσα για να τα σώσουμε».

Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι η στέρηση τροφής είναι τόσο εκτεταμένη, που ακόμη και τα ίδια τα μέλη των οργανώσεων αντιμετωπίζουν ζάλη και πονοκεφάλους λόγω υποσιτισμού.

Περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τα τέλη Μαΐου προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τρόφιμα, σύμφωνα με το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν κοντά σε σημεία διανομής βοήθειας που διαχειρίζεται η αμερικανικής υποστήριξης οργάνωση Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

Αυτόπτες μάρτυρες και Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συχνά ανοίγουν πυρ εναντίον πλήθους αμάχων που πλησιάζουν τα σημεία αυτά. Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι περιορίζεται σε προειδοποιητικά πυρά, ενώ η GHF ισχυρίζεται ότι οι ένοπλοι συνεργάτες της πυροβολούν μόνο στον αέρα για να αποφύγουν πανικό και ποδοπατήματα.

Αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε ότι τα στοιχεία στηρίζονται σε «πολλαπλές αξιόπιστες πηγές στο πεδίο», ανάμεσά τους ιατρικό προσωπικό, ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από την κατάρρευση της δημόσιας τάξης, τις λεηλασίες και τη βία που συχνά συνοδεύουν τις αποστολές βοήθειας. Ουρές χιλιάδων ανθρώπων, συχνά εξαντλημένων και πεινασμένων, σχηματίζονται καθημερινά μπροστά σε σημεία διανομής, με ελάχιστα αποθέματα να φτάνουν τελικά στους πολίτες.

Ο φετινός Ιούλιος είναι ο φονικότερος μήνας στη Γάζα εδώ και πάνω από έναν χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία της φιλανθρωπικής οργάνωσης Islamic Relief. Με μέσο όρο 119 νεκρούς την ημέρα, ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του κάθε 12 λεπτά.

«Ο ρυθμός θανάτου επιταχύνεται καθημερινά όσο οι παγκόσμιοι ηγέτες παραμένουν αδρανείς», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης, Waseem Ahmad. «Βλέπουμε ανθρώπους να σφαγιάζονται επειδή προσπαθούν να βρουν φαγητό, νερό ή φάρμακα. Βλέπουμε μωρά και μικρά παιδιά να πεθαίνουν από την πείνα επειδή το Ισραήλ εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια».

Η Νορβηγική Προσφυγική Επιτροπή (NRC) ανακοίνωσε ότι τα αποθέματά της στη Γάζα έχουν πλέον εξαντληθεί, με ορισμένα μέλη του προσωπικού της να δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν συμπτώματα πείνας.

«Έχουμε διανείμει και την τελευταία μας σκηνή, το τελευταίο δέμα τροφίμων, τα τελευταία είδη πρώτης ανάγκης. Δεν έχει μείνει τίποτα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της NRC, Jan Egeland. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκατοντάδες φορτηγά με ανθρωπιστικό υλικό παραμένουν ακινητοποιημένα σε αποθήκες ή στα σύνορα με την Αίγυπτο, λόγω ισραηλινών περιορισμών.

Η οργάνωση προειδοποιεί ότι ακόμη και οι βασικές ποσότητες καθαρού νερού που κατάφερνε να παρέχει σε περίπου 100.000 ανθρώπους τις τελευταίες εβδομάδες, σύντομα θα σταματήσουν, καθώς τα αποθέματα καυσίμων για τις μονάδες αφαλάτωσης εξαντλούνται.

Σε κοινή δήλωση που υπογράφεται από 29 δυτικά κράτη, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, εκφράζεται καταδίκη για την «σταγόνα-σταγόνα» παροχή βοήθειας και για τον «απάνθρωπο θάνατο αμάχων» στη Γάζα.

«Το ισραηλινό μοντέλο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας είναι επικίνδυνο, τροφοδοτεί την αστάθεια και στερεί από τους Παλαιστινίους την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», αναφέρει η ανακοίνωση. «Η στέρηση βασικής ανθρωπιστικής βοήθειας από τον άμαχο πληθυσμό είναι απαράδεκτη».

Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν τις επικρίσεις, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παρατείνει τον πόλεμο, καθώς αρνείται να αποδεχθεί τους όρους εκεχειρίας και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ημερομηνία που σηματοδότησε την έναρξη της παρούσας σύγκρουσης.

Η Χαμάς από την πλευρά της δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε απελευθέρωση ομήρων μόνο στο πλαίσιο μόνιμης κατάπαυσης του πυρός και πλήρους αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Το Ισραήλ επιμένει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις μέχρι την πλήρη εξουδετέρωση ή αφοπλισμό της οργάνωσης.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε την κατάσταση στη Γάζα «παράσταση τρόμου», τονίζοντας ότι τα επίπεδα θανάτου και καταστροφής είναι «χωρίς ιστορικό προηγούμενο».

«Ο υποσιτισμός καλπάζει. Η πείνα χτυπά κάθε πόρτα. Και τώρα παρακολουθούμε την τελευταία πνοή ενός ανθρωπιστικού συστήματος που βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές», δήλωσε ο Γκουτέρες ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας.

