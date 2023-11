ΟΗΕ: Βομβαρδίστηκε γραφείο μας στη Γάζα

Ένα από τα γραφεία του ΟΗΕ στην πόλη της Γάζας βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ανάρτηση του διεθνούς οργανισμού.

O ΟΗΕ σημειώνει ότι υπάρχουν «αναφορές για για νεκρούς και τραυματίες», μεταξύ αμάχων που βρίσκονται στην περιοχή στη Γάζα.

«Αυτό είναι λάθος από κάθε άποψη» είπε ο διαχειριστής του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) Achim Steiner σε ανάρτηση στο Χ.

«Οι άμαχοι, οι μη στρατιωτικές υποδομές και το απαραβίαστο των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ πρέπει πάντα να προστατεύονται».

.@UNDP/@UN office in Gaza was shelled last night, with reports of deaths & injured among those who sought safety in our compound. This is wrong on every count. Civilians, civilian infrastructure & the inviolability of UN facilities must be always protected https://t.co/3yg3AlGDXD