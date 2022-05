Οι U2 έδωσαν συναυλία με Ουκρανούς στρατιώτες σε σταθμό μετρό του Κιέβου

Ο Bono με τον The Edge των U2 έδωσαν σήμερα συναυλία για την «ελευθερία», σε σταθμό μετρό στο Κίεβο, μαζί με Ουκρανούς στρατιώτες.

Σε μια «επίδειξη αλληλεγγύης στον ουκρανικό λαό», ο frontman με τον κιθαρίστα του διάσημου συγκροτήματος ερμήνευσαν το «Stand By Me», μαζί με έναν Ουκρανό στρατιώτη αλλά και κλασικά τραγούδια, όπως τα «Sunday Bloody Sunday», «Desire» και «With or Without You».

Bono and The Edge from U2 perform in a bomb shelter in Kyiv, Ukraine pic.twitter.com/axHySn6e18

Ο Bono αναφέρθηκε επίσης στις παλαιότερες συγκρούσεις στην πατρίδα του συγκροτήματος, την Ιρλανδία, και στα προβλήματα που η δική του πατρίδα είχε με έναν άλλο πιο ισχυρό γείτονα.

«Οι άνθρωποι στην Ουκρανία δεν αγωνίζεστε μόνο για τη δική σας ελευθερία, εσείς παλεύετε για όλους εμάς που αγαπάμε την ελευθερία», είπε. «Προσευχόμαστε να μπορέσετε κι εσείς σύντομα να χαρείτε ένα μέρος αυτής της ειρήνης», πρόσθεσε.

Η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Bono έγινε ενώ στην ουκρανική πρωτεύουσα ηχούσαν σειρήνες και στις ανατολικές περιοχές της χώρας μαίνονταν οι μάχες.

«Απόψε, 8 Μαΐου, τα πυρά θα αντηχήσουν στον ουκρανικό ουρανό αλλά επιτέλους θα είστε ελεύθεροι. Μπορούν να πάρουν τη ζωή σας, αλλά ποτέ δεν πάρουν την υπερηφάνεια σας», είπε ο τραγουδιστής, εξηγώντας αργότερα μέσω Twitter πως προσκλήθηκε στην Ουκρανία από τον ίδιο τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι.

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. -- Bono and The Edge #StandWithUkraine