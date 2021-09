Αφγανοί τραγουδιστές που διέφυγαν στο Πακιστάν λένε ότι δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να φύγουν όταν οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν.

Το BBC μίλησε με τραγουδιστές που πέρασαν παράνομα τα σύνορα με το Πακιστάν και τώρα ζουν κρυμμένοι. Ο ένας είπε ότι φοβόταν ότι θα τον εκτελούσαν αν έμενε στο Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν έχουν απαγορεύσει τη μουσική και κατηγορούνται ότι εκτέλεσαν έναν λαϊκό τραγουδιστή στη βόρεια επαρχία Μπαγκλάν τον Αύγουστο.

Ο γιος του τραγουδιστή Fawad Andarabi, Jawad, δήλωσε στο Associated Press ότι ο πατέρας του πυροβολήθηκε στο κεφάλι στο αγρόκτημα της οικογένειας στην κοιλάδα Andarab.

Ο Khan, που χρησιμοποιεί αυτό το ψευδώνυμο από φόβο, είχε την έδρα του στην Καμπούλ τα τελευταία 20 χρόνια και τραγουδούσε και έπαιζε μουσική σε γάμους σε όλη τη χώρα. Οι λαϊκοί τραγουδιστές είναι δημοφιλείς στους γάμους εκεί.

Ωστόσο, η μουσική είχε απαγορευτεί και από το προηγούμενο καθεστώς των Ταλιμπάν, αλλά όταν ανατράπηκαν, από το 2001 και στο εξής, οι επιχειρήσεις άρχισαν να ξαναλειτουργούν καλά.

Καθώς οι Ταλιμπάν εισχωρούσαν σε όλη τη χώρα φέτος, ο Khan και οι συνάδελφοί του δεν ανησυχούσαν ιδιαίτερα καθώς πίστευαν ότι είχαν αλλάξει και θα τους επέτρεπαν να συνεχίσουν τη μουσική τους.

Αλλά από την στιγμή που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν τον έλεγχο της Καμπούλ τον περασμένο μήνα, ένοπλοι άνδρες - που ο Khan πιστεύει ότι ήταν Ταλιμπάν μαχητές - πήγαν στον χώρο του και τον αναζητούσαν ενώ του έσπασαν τα όργανά του.

Fawad Andarabi, a local artist, was dragged out of his home yesterday and killed by the Taliban in Kishnabad village of Andarab. He was a famous folk singer in the valley. His son has confirmed the incident. pic.twitter.com/ainVboIzDb