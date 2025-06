Oι Ουκρανοί έδωσαν στον Πούτιν λόγο να τους βομβαρδίσει ανηλεώς, δηλώνει ο Τραμπ

Στο Κίεβο επέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ μερίδιο της ευθύνης για το ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία τα ξημερώματα της Παρασκευής, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από ογδόντα.

«Έδωσαν στον Πούτιν έναν λόγο να μπει και να τους βομβαρδίσει ανηλεώς χθες το βράδυ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One) όταν ρωτήθηκε για τον αντίκτυπο που είχε το μπαράζ επιθέσεων με drones που εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον στρατιωτικών αεροδρομίων στη Ρωσία.

Τα ρωσικά πλήγματα ακολούθησαν την προειδοποίηση για αντίποινα της Μόσχας στις πρόσφατες επιδρομές ουκρανικών drones που κατέστρεψαν στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη στο έδαφος της Ρωσίας.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του πως τρεις διασώστες σκοτώθηκαν στη διάρκεια των βομβαρδισμών στο Κίεβο: «Αυτοί που σκοτώθηκαν στο Κίεβο ήταν διασώστες που είχαν σπεύσει στον τόπο προηγούμενης επίθεσης και δυστυχώς βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας επακόλουθου ρωσικού πλήγματος».

Today, rescue and emergency operations continued all day across various regions and cities of our country.



Over 400 drones, more than 40 missiles were launched by the Russians. 80 people were injured, and some may still be under the debris. And unfortunately, not everyone in the… pic.twitter.com/NaKk8B8AZO