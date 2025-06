Η νέα μαζική επίθεση στην Ουκρανία είναι απάντηση σε «τρομοκρατικές ενέργειες», λέει η Ρωσία

Η Ρωσία επιβεβαίωσε τις νυχτερινές επιθέσεις της - με drones και βαλλιστικούς πυραύλους - στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, η Μόσχα δήλωσε ότι τα πλήγματα έγιναν ως απάντηση σε «τρομοκρατικές ενέργειες».

Ο ανταποκριτής του Sky News από τη Μόσχα, εκτιμά ότι το Κρεμλίνο αναφέρεται στην πρόσφατη επίθεση κατά της Γέφυρας της Κριμαίας, για την οποία η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει ευθύνη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το βράδυ της Πέμπτης σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι — όλοι διασώστες — και τραυματίστηκαν 49, αν και ο αριθμός αυτός ίσως αυξηθεί.

Last night, #ruZZia launched a massive attack on #Ukraine : the aftermath of the strike #Kyiv : 4 killed and 20 injured; high-rise buildings and a gas station were damaged. #Ternopil : infrastructure was hit; the city is experiencing smoke and power outages. pic.twitter.com/W6gcyjOnVw

Russia doesn`t change its stripes – another massive strike on cities and ordinary life. They targeted almost all of Ukraine – Volyn, Lviv, Ternopil, Kyiv, Sumy, Poltava, Khmelnytskyi, Cherkasy, and Chernihiv regions. Some of the missiles and drones were shot down. I thank our… pic.twitter.com/O1iemSp3s2