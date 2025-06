Οι Ισραηλινοί κατέλαβαν το Madleen σε διεθνή ύδατα - «Μας έχουν απαγάγει», δήλωσε η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, το ισραηλινό ναυτικό κατέλαβε το ιστιοφόρο Madleen, το οποίο επιχειρούσε να μεταφέρει τρόφιμα στους Παλαιστίνιους της Γάζας, και μετέφερε το πλήρωμα των ακτιβιστών, ανάμεσά τους και την Γκρέτα Τούνμπεργκ, σε ισραηλινό λιμάνι.

Το πλοίο Madleen έκανε μια συμβολική προσπάθεια να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και να ευαισθητοποιήσει για την επερχόμενη «κρίση πείνας» στην περιοχή. Η διέλευση του πλοίου ήταν ανέφικτη, καθώς ειδικοί που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ προειδοποιούν για επικείμενη λιμοκτονία, ενώ δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά προσπαθώντας να φτάσουν σε κέντρα διανομής τροφίμων.

Η προσπάθεια να φτάσει κανείς στη Γάζα με πλοίο είναι επικίνδυνη. Τον Μάιο, άλλο σκάφος που συμμετείχε στον Συνασπισμό Στολίσκων Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition), της ομάδας που οργάνωσε το ταξίδι του Madleen, τυλίχθηκε στις φλόγες ανοιχτά της Μάλτας, μετά από επίθεση που αποδόθηκε σε ισραηλινά drone. Το ισραηλινό στρατιωτικό ναυτικό αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το 2010, εννέα ακτιβιστές σκοτώθηκαν όταν ισραηλινοί κομάντος επιτέθηκαν σε μικρό στόλο πλοίων που προσπαθούσαν να μεταφέρουν προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων οικοδομικών υλικών, στη Γάζα. Ο αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ ξεκίνησε το 2007.

Μία από τις τελευταίες επικοινωνίες του Madleen πριν χαθεί η επαφή ήταν μια φωτογραφία του 12μελούς πληρώματος να στέκεται σε κύκλο, φορώντας σωσίβια και με τα χέρια υψωμένα. Η φωτογραφία αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ομάδα που συνεργάζεται με τη γαλλίδα ευρωβουλευτή Ρίμα Χασάν, η οποία βρισκόταν επίσης στο σκάφος. Παράλληλα, κυκλοφόρησαν προηχογραφημένα μηνύματα από μέλη του πληρώματος.

«Αν δείτε αυτό το βίντεο, έχουμε αναχαιτιστεί και απαγάγει σε διεθνή ύδατα», δήλωσε η Γκρέτα Τούνμπεργκ σε σύντομο μήνυμά της, καλώντας την οικογένεια, τους φίλους και τους υποστηρικτές της να πιέσουν τη σουηδική κυβέρνηση για την άμεση απελευθέρωσή της.

Greta Thunberg has been kidnapped by lsrael. #Madleen pic.twitter.com/9sdmYkutLV

Λίγο αργότερα, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα μεταφέρεται στο Ισραήλ και «αναμένεται να επιστρέψει στις πατρίδες του», ενώ δημοσίευσε και φωτογραφία της Τούνμπεργκ να της προσφέρεται ένα σάντουιτς.

Greta Thunberg is currently on her way to Israel, safe and in good spirits. pic.twitter.com/pjWSr0lOsE