Ρεσάλτο των Ισραηλινών: Κατελήφθη το Madleen πριν φτάσει στη Γάζα

Ισραηλινοί στρατιώτες κατέλαβαν σήμερα το ιστιοφόρο πλοίο Madleen, που έφερε βρετανική σημαία και είχε ναυλωθεί από τον συνασπισμό Στολίσκου Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition - FFC). Το σκάφος κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το πλοίο, στο οποίο επέβαιναν γνωστά πρόσωπα, οδηγείται με ασφάλεια στις ακτές του Ισραήλ και ότι οι επιβαίνοντες αναμένεται να επιστρέψουν στις χώρες τους. Στην ανακοίνωση τονίζεται πως, ενώ η Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια εντυπωσιακή προβοκάτσια με περιορισμένη ανθρωπιστική βοήθεια (λιγότερη από όση χωράει ένα φορτηγό), το Ισραήλ έχει επιτρέψει την είσοδο πάνω από 1.200 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Επιπλέον, το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) έχει διανείμει σχεδόν 11 εκατομμύρια γεύματα απευθείας στους κατοίκους του θύλακα.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

Σύμφωνα με το Υπουργείο, υπάρχουν νόμιμοι τρόποι παράδοσης βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας που δεν περιλαμβάνουν ενέργειες για εντυπωσιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η μικρή ποσότητα βοήθειας που υπήρχε στο γιοτ και δεν χρησιμοποιήθηκε από τους επιβάτες θα μεταφερθεί στη Γάζα μέσω αυτών των κανονικών ανθρωπιστικών διαύλων.

The Israeli Navy is currently communicating with the “selfie yacht”. Using an international civilian communication system, the Israeli Navy has instructed the “selfie yacht” to change its course due to its approach toward a restricted area. pic.twitter.com/KnSqWrsXU2 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 8, 2025

Η μη κυβερνητική οργάνωση FFC, που είχε ναυλώσει το Madleen, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι έχασε την επικοινωνία με το σκάφος, το οποίο κατέλαβε ο ισραηλινός στρατός, και ότι οι επιβαίνοντες απήχθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Το Madleen απέπλευσε από τη Σικελία την 1η Ιουνίου με σκοπό να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και να παραδώσει μια συμβολική ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας. Το τελευταίο στίγμα του έδειχνε ότι βρισκόταν περίπου 31 ναυτικά μίλια από τη Λωρίδα της Γάζας.

Gaza freedom flotilla ship Madleen, due to enter Palestinian waters at around 2am local time Monday, has been intercepted by Israeli vessels and quadcopter drones in international waters. The ship has been sprayed with an unknown substance; crew are reporting the ship is being… pic.twitter.com/mpMxGckfMQ — WikiLeaks (@wikileaks) June 9, 2025

Η γαλλίδα ευρωβουλευτής παλαιστινιακής καταγωγής Ρίμα Χασάν, που επέβαινε στο σκάφος μαζί με ακτιβιστές όπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ και ο Τιάγκο Άβιλα, ανέφερε μέσω Twitter ότι πέντε ισραηλινά ταχύπλοα είχαν πλησιάσει το Madleen.

Χθες, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να αποτρέψουν το σκάφος από το να φτάσει στη Γάζα. Σε δήλωσή του, προειδοποίησε τη Γκρέτα και τους συντρόφους της να επιστρέψουν, καθώς δεν θα επιτραπεί η είσοδός τους στον παλαιστινιακό θύλακα, κατηγορώντας τους για διάδοση προπαγάνδας της Χαμάς.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο στρατός σχεδιάζει να ανακόψει το Madleen πριν φτάσει στη Γάζα, να το συνοδεύσει στο λιμάνι του Ασντόντ και στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία απέλασης των επιβατών.