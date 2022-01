Ένα αμερικανικό αεροπλάνο που μετέφερε αντιαρματικούς πυραύλους Javelin, εκτοξευτές και άλλο στρατιωτικό υλικό προσγειώθηκε στο Κίεβο σήμερα, με την Ουκρανία να προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης από τη Ρωσία.

Πρόκειται για το τρίτο φορτίο του ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων αμερικανικού πακέτου ασφαλείας με σκοπό τη στήριξη της Ουκρανίας.

«Javelins στο Κίεβο! Ένα νέο φορτίο βοήθειας - εκτοξευτές και πύραυλοι - με συνολικό βάρος περίπου 80 τόνων. Αναμένουμε την άφιξη του 4ου [φορτίου] σύντομα. Όλα αυτά χάρη στον στρατηγικό μας εταίρο» έγραψε στο Twitter ο υπουργός Άμυνας, Ολέξιι Ρεζνίκοφ αναφερόμενος στην αμερικανική βοήθεια.

Javelins in Kyiv!A new cargo of security aid - launchers&missiles - with a total weight of about 80 tons.We expect the arrival of the 4th from the big flock of birds soon. Thanks to our strategic partner 🇺🇦🤝🇺🇸@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/hTSFBLSPJb