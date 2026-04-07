Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δουλεύουν περισσότερες ώρες από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ

Η Ελλάδα καταγράφει τόσο το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που δηλώνουν ότι εργάζονται τουλάχιστον 49 ώρες την εβδομάδα, όσο και την πρωτιά στις συνολικές ώρες εργασίας

The LiFO team
The LiFO team
Εικονογράφηση: bianka/ LIFO
Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργαζομένων που δηλώνουν ότι εργάζονται τουλάχιστον 49 ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση της Randstad Research για το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Το ποσοστό διαμορφώνεται στο 12,4%, σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ (6,5%), και φέρνει τη χώρα στην πρώτη θέση μεταξύ των «27». Ακολουθούν η Κύπρος με 10%, η Γαλλία με 9,7% και η Πορτογαλία με 9,1%.

Πόσες ώρες δουλεύουν συνολικά οι εργαζόμενοι

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από στοιχεία της Eurostat για το 2024, τα οποία δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα καταγράφουν τις περισσότερες ώρες εργασίας στην ΕΕ.

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας διαμορφώνεται στις 39,8 ώρες, έναντι 36 ωρών κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών, με τη Βουλγαρία (39 ώρες), την Πολωνία (38,9) και τη Ρουμανία (38,8) να ακολουθούν.

Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δουλεύουν περισσότερες ώρες από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurostat

Στον αντίποδα, οι χαμηλότεροι μέσοι χρόνοι εργασίας καταγράφονται στην Ολλανδία (32,1 ώρες), ενώ Αυστρία, Γερμανία και Δανία κινούνται επίσης κάτω από τις 34 ώρες την εβδομάδα.

Μεγάλες αποκλίσεις εντός της ΕΕ

Η εικόνα διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών. Σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία, το ποσοστό όσων εργάζονται πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα περιορίζεται στο 5% και 6,3% αντίστοιχα.

Τα στοιχεία της Randstad δείχνουν ότι, αν και τα πολύωρα ωράρια έχουν υποχωρήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, σε ορισμένες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, παραμένουν πιο διαδεδομένα.

Η πολύωρη εργασία αφορά κυρίως όσους έχουν δική τους επιχείρηση και απασχολούν προσωπικό. Σε επίπεδο ΕΕ, περίπου το 35% αυτής της κατηγορίας δηλώνει ότι εργάζεται τουλάχιστον 49 ώρες την εβδομάδα.

Το αντίστοιχο ποσοστό για αυτοαπασχολούμενους χωρίς προσωπικό διαμορφώνεται στο 20%, ενώ για τους μισθωτούς είναι σημαντικά χαμηλότερο, στο 6,8%.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 39,2% των εργαζομένων ηλικίας 15-64 ετών διαθέτει ανώτερη εκπαίδευση, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ χωρών.

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

