Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέρριψε drone στην Εσθονία - «Είναι πιθανότατα oυκρανικό»

Ένα μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε την Τρίτη ύποπτο ουκρανικό drone που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, σε ένα ακόμη περιστατικό παραβίασης εναέριου χώρου στις χώρες της Βαλτικής εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Εσθονό υπουργό Άμυνας Χάνο Πέβκουρ, το drone καταρρίφθηκε από ρουμανικό μαχητικό F-16 που συμμετέχει στην αποστολή αεροπορικής επιτήρησης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική.

Το περιστατικό σημειώθηκε πάνω από τη λίμνη Βόρτσγιαρβ στη νότια Εσθονία, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι επρόκειτο πιθανότατα για ουκρανικό drone που κατευθυνόταν προς στόχους στη βορειοδυτική Ρωσία αλλά αποπροσανατολίστηκε έπειτα από παρεμβολές στα συστήματά του.

Ο Πέβκουρ δήλωσε ότι επικοινώνησε άμεσα με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Εσθονία δεν έχει δώσει άδεια χρήσης του εναέριου χώρου της για επιθέσεις κατά της Ρωσίας.

Οι εσθονικές αρχές αναζητούν τα συντρίμμια του drone ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος για την περιοχή.

Η απάντηση του Ουκρανίας για το περιστατικό

Η Ουκρανία απέδωσε τα περιστατικά στη χρήση ρωσικών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, υποστηρίζοντας ότι παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης των drones προκαλούν την εκτροπή τους προς τον εναέριο χώρο χωρών της Βαλτικής.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Χεόρχι Τίχι ζήτησε συγγνώμη από την Εσθονία και τις υπόλοιπες χώρες της Βαλτικής για τα περιστατικά, κάνοντας λόγο για «ακούσιες» παραβιάσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ούτε η Εσθονία ούτε η Λετονία, η Λιθουανία ή η Φινλανδία έχουν επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου τους για επιθέσεις κατά της Ρωσίας, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία «ουδέποτε ζήτησε κάτι τέτοιο».

Ο Τίχι υποστήριξε επίσης ότι η Ουκρανία ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας βάσει του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και ότι οι επιθέσεις της στοχεύουν αποκλειστικά στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός ρωσικού εδάφους.

Σύμφωνα με την εσθονική δημόσια τηλεόραση ERR, κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι είδε δύο μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από την περιοχή πριν ακουστεί ισχυρή έκρηξη. Όπως είπε, το drone έπεσε περίπου 30 μέτρα από το κοντινότερο κτίριο κατοικιών.

Αυξημένη ανησυχία στις χώρες της Βαλτικής

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στις χώρες της Βαλτικής και τη Φινλανδία λόγω επαναλαμβανόμενων εισόδων drones στον εναέριο χώρο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας με drones κατά στόχων στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων περιοχών κοντά στη Βαλτική.

Από τον Μάρτιο, αρκετά ουκρανικά στρατιωτικά drones έχουν εισέλθει κατά λάθος στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Εσθονίας.

Η Λετονία εξέδωσε επίσης την Τρίτη προειδοποίηση για drones σε περιοχές κοντά στα ρωσικά σύνορα, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, ενώ ενεργοποιήθηκαν μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής Baltic Air Policing του ΝΑΤΟ.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Λετονίας Άντρις Σπρουντς δήλωσε ότι η κατάρριψη drones απαιτεί έγκριση της διοίκησης του ΝΑΤΟ και σημείωσε πως η χρήση μαχητικών αεροσκαφών παραμένει «ακριβή αλλά αποτελεσματική» λύση για τέτοιες αναχαιτίσεις.

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian

