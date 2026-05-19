Έκρηξη σε πολυκατοικία στη Γερμανία: Τρεις αγνοούμενοι από την κατάρρευση

Έκρηξη σε πολυκατοικία καταγράφηκε στην ανατολική Γερμανία, στο Γκέρλιτς, με τις αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο για τρεις αγνοούμενους.

Τα σωστικά συνεργεία στην ανατολική Γερμανία, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, συνεχίζουν την επιχείρηση εντοπισμού τριών αγνοουμένων μετά από ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε κτίριο με ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται πάνω από τα συντρίμμια του κτιρίου στην ανατολική Γερμανία, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες ότι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται ακόμη θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.

Rescue teams in eastern Germany searched Tuesday morning for three people who were missing after a building collapsed in the eastern city of Görlitz near the Polish border.



Έκρηξη σε πολυκατοικία στη Γερμανία: Ποιοι είναι οι αγνοούμενοι

Οι αγνοούμενοι είναι δύο γυναίκες 25 και 26 ετών από τη Ρουμανία και ένας 48χρονος άνδρας γερμανικής και βουλγαρικής καταγωγής.

Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε κτίριο με τουριστικά διαμερίσματα στην παλιά πόλη του Γκέρλιτς. Από την ισχυρή έκρηξη το κτίριο κατέρρευσε ολοσχερώς, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό ανάμεσα στα υπόλοιπα ιστορικά κτίρια της περιοχής.

Οι διασώστες επιχειρούν με εξαιρετική προσοχή, καθώς εξακολουθεί να διαρρέει φυσικό αέριο στην περιοχή. Η μυρωδιά του αερίου έχει καλύψει ολόκληρο τον δρόμο, ενώ οι πυροσβέστες αποφεύγουν τη χρήση βαρέος εξοπλισμού λόγω του κινδύνου νέας έκρηξης.

«Μια σπίθα θα μπορούσε να προκαλέσει νέα ανάφλεξη», δήλωσε διασώστης που συμμετέχει στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, η κεντρική βαλβίδα διακοπής του φυσικού αερίου βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου. Για τον λόγο αυτό, πυροσβεστική και τεχνικές υπηρεσίες προσπαθούν να ανοίξουν τον δρόμο ώστε να αποκόψουν την κεντρική παροχή αερίου.

Αρχικά θεωρήθηκε ότι πέντε άτομα αγνοούνταν. Ωστόσο, δύο Πολωνοί εργάτες σώθηκαν τυχαία επειδή δεν είχαν ακόμη επιστρέψει στο κατάλυμα τη στιγμή της έκρηξης.

Οι γειτονικές πολυκατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ μηχανικός θα εξετάσει αν έχουν υποστεί στατικές ζημιές. Σύμφωνα με πυροσβέστη που μίλησε στη Bild, το κτίριο που κατέρρευσε ήταν χαμηλότερο από τα διπλανά, κάτι που πιθανόν απέτρεψε μια αλυσιδωτή κατάρρευση ολόκληρου του οικοδομικού τετραγώνου.

Με πληροφορίες από Bild