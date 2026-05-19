FT: Ο Σι είπε στον Τραμπ ότι ο Πούτιν «ίσως μετανιώσει» για την εισβολή στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, φέρεται να είπε στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, μπορεί τελικά να «μετανιώσει» για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Το σχόλιο φέρεται να έγινε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχαν ο Σι και ο Τραμπ στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα, σε μια συνάντηση όπου συζητήθηκαν τόσο ο πόλεμος στην Ουκρανία όσο και η στάση απέναντι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC).

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε πιο «άμεσος από ποτέ στις εκτιμήσεις του για τον πόλεμο στην Ουκρανία». Άτομα που γνωρίζουν προηγούμενες συνομιλίες του Κινέζου προέδρου με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανέφεραν ότι στο παρελθόν απέφευγε να τοποθετηθεί τόσο ξεκάθαρα για τον Πούτιν και τις συνέπειες της εισβολής.

FT Exclusive: During his summit with the Chinese president last week, Trump also suggested that the US, China and Russia should co-operate against the International Criminal Court, according to people familiar with the talks. https://t.co/hEJwM2QPQ2 pic.twitter.com/zUWdg7XyK5 — Financial Times (@FT) May 19, 2026

FT: Πλησιάζει η επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα για τη συνάντηση με τον Σι

Η αποκάλυψη έρχεται λίγες ώρες πριν από τη νέα συνάντηση Πούτιν - Σι στην Κίνα. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στο Πεκίνο την Τρίτη για διήμερη επίσκεψη, σε μια ιδιαίτερα συμβολική χρονική στιγμή, καθώς φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από τη συμφωνία φιλίας Κίνας - Ρωσίας που είχε υπογραφεί επί προεδρίας Τζιανγκ Ζεμίν.

Ο Πούτιν είχε ξεκινήσει την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, μόλις τρεις εβδομάδες μετά τη συνάντησή του με τον Σι στην Κίνα, όπου οι δύο ηγέτες είχαν ανακοινώσει τη λεγόμενη «χωρίς όρια» στρατηγική συνεργασία των χωρών τους.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι ο Τραμπ πρότεινε κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία να συνεργαστούν απέναντι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας πως τα συμφέροντά τους στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι κοινά.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει το ICC, κατηγορώντας το για πολιτικοποίηση και υπέρβαση αρμοδιοτήτων, ενώ στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν χαρακτηρίσει το δικαστήριο εργαλείο «νομικού πολέμου» απέναντι στις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται να έχει οδηγηθεί σε παρατεταμένο αδιέξοδο, με τις επιθέσεις drones να αλλάζουν σημαντικά τη μορφή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπερασπίστηκε τις πρόσφατες επιθέσεις κοντά στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως δικαιολογημένες», μετά τα μεγάλης κλίμακας ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο.

Ντόναλντ Τραμπ: Το μήνυμά του για την Ταϊβάν

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα.

«Δεν επιδιώκω να δω κάποιον να γίνεται ανεξάρτητος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News την Παρασκευή, στο τέλος της διήμερης συνόδου κορυφής που είχε στο Πεκίνο με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Lai Ching-te, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η Ταϊβάν δεν χρειάζεται να κηρύξει επίσημα την ανεξαρτησία της, καθώς θεωρεί ήδη τον εαυτό της κυρίαρχο κράτος.

Οι ΗΠΑ στηρίζουν εδώ και χρόνια την Ταϊβάν και δεσμεύονται βάσει νόμου να της παρέχουν μέσα αυτοάμυνας. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον προσπαθεί διαχρονικά να ισορροπήσει αυτή τη σχέση με τη διατήρηση διπλωματικών δεσμών με την Κίνα.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν έχει δεσμευτεί προς καμία κατεύθυνση» σχετικά με το αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο το Πεκίνο θεωρεί μέρος της κινεζικής επικράτειας και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο προσάρτησης ακόμη και με τη χρήση βίας.

Η πάγια θέση της Ουάσινγκτον είναι ότι δεν στηρίζει την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ενώ οι σχέσεις με το Πεκίνο βασίζονται στην αποδοχή της αρχής ότι υπάρχει μία μόνο κινεζική κυβέρνηση.

Το Πεκίνο έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά του για τον πρόεδρο της Ταϊβάν, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «ταραχοποιό» και «καταστροφέα της ειρήνης στα Στενά».

Πολλοί κάτοικοι της Ταϊβάν θεωρούν πως ανήκουν σε ξεχωριστό έθνος, αν και η πλειονότητα προτιμά τη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος, στο οποίο η Ταϊβάν ούτε ανακηρύσσει επίσημα ανεξαρτησία ούτε ενώνεται με την Κίνα.

Με πληροφορίες από Financial Times