Οσμή αερίου στην Αττική: Τι εκτιμά καθηγητής Χημείας - Συστάσεις για τη χρήση κλιματιστικών από πνευμονολόγο

Συνεχίζονται οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών για την έντονη οσμή αερίου που έχει γίνει αισθητή σε αρκετές περιοχές της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες.

Η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, Σταματούλα Τσικρικά, αναφέρθηκε στα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να ακολουθούν κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, αλλά και ο γενικός πληθυσμός.

Όπως εξήγησε στο ΕΡΤnews, η ίδια δεν έχει ενημέρωση για το εάν έχουν μεταφερθεί άτομα στα νοσοκομεία. Ωστόσο, δήλωσε:

«Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι ότι για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες -και ο γενικός πληθυσμός- αλλά κυρίως για αυτά τα άτομα, ορθώς δόθηκε οδηγία να παραμείνουν σε εσωτερικούς καλά αεριζόμενους χώρους ώστε να αποτραπεί η είσοδος αυτής της έντονης οσμής στο εσωτερικό. Αν παραμείνει για περισσότερες ώρες, ίσως να πρέπει -μιας και είναι πιο ζεστή η ημέρα και αυξάνονται οι θερμοκρασίες- να χρησιμοποιηθούν τα κλιματιστικά με την εσωτερική ανακύκλωση του αέρα, όχι με τον αέρα τον εξωτερικό. Το ίδιο και αν βρισκόμαστε μέσα σε αυτοκίνητο και κινούμαστε στις περιοχές όπου είναι πιο έντονο. Σε κάθε περίπτωση εάν υπάρχουν άτομα που πάσχουν με χρόνια νοσήματα και λαμβάνουν αγωγή για αυτή τη νόσο τους καλό θα είναι να μιλήσουν αμέσως με τον πνευμονολόγο τους».

Οσμή αερίου στην Αττική: Το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής

Αναφορικά με τα πιθανά αίτια της έντονης οσμής, η Σταματούλα Τσικρικά αφού πρώτα τόνισε ότι δεν είναι ειδικός επί του θέματος, εκτίμησε ότι θα μπορούσε να σχετίζεται με το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής.

«Εγώ δεν γνωρίζω, δεν είμαι η πλέον ειδικός, υπάρχουν περιβαλλοντολόγοι», είπε αρχικά και πρόσθεσε, ότι: «Δεν ξέρω αν το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής μπορεί να έχει θέση στο φαινόμενο φαινόμενο αυτό, αν αποκλειστούν άλλα δεδομένα. Καμιά φορά, όταν υπάρχει αυτό, περιορίζονται συγκεκριμένα αέρια στα κατώτερα στρώματα του εδάφους και σε συνδυασμό με κάποιες άλλες μυρωδιές για παράδειγμα από σκουπίδια ή εκπομπές αερίων και ρύπων, εκεί μπορεί να αποδίδεται αυτή η μυρωδιά, και σε οριζόντια μάλιστα απόσταση εδάφους. Δεν μπορώ να έχω εικόνα. Καλό είναι να περιμένουμε τις ανακοινώσεις των ειδικών».

Οσμή αερίου στην Αττική: Τι εκτιμά ο καθηγητής Χημείας Μιχάλης Χάλαρης

Μιλώντας στο ΣΚΑΙ, ο καθηγητής χημείας Μιχάλης Χάλαρης δήλωσε ότι εκτιμά πως: «Από κάποιο σημείο προς τα δυτικά υπάρχει διαρροή και έχει μεταφερθεί προς τα νότια. Είναι ξεκάθαρο για εμένα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες βοηθούν να μεταφερθεί ποσότητα του ρύπου προς τα νότια προάστια και γι΄αυτό είναι και πιο έντονο το φαινόμενο και όσο απομακρύνεται από την κεντρική εστία έχουμε πιο ασθενή οσμή. Δηλαδή Γλυφάδα, Άλιμο έχουμε πιο ασθενή οσμή, Άγιο Δημήτριο, Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα πιο έντονη κ.ο.κ.».

Στη συνέχεια εξήγησε τη διαδικασία που ακολουθεί σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να γίνει η ανάλυση του αέρα και να δοθεί απάντηση για την προέλευση της διαρροής, εφόσον υπάρχει.

Ερωτηθείς σχετικά, ο καθηγητής απάντησε: «Σας το λέω δεν είναι επικίνδυνο. Από κάπου έχουμε υπερβολική εκτόνωση κάποια βιομηχανίας - αυτό είναι προσωπική εκτίμηση- που εκτόνωσε κάποια καυσαέρια και έχει μεταφερθεί η οσμή με αέριους ρύπους προς τα κάτω».

Οσμή αερίου στην Αττική: Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για την οσμή σε περιοχές της Αττικής. Όπως τονίζεται, άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ. Περιβάλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως «η οσμή δεν είναι από διαρροή φυσικού αερίου» και δίνοντας σύσταση για παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα.