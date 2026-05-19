Ιρλανδία: Η αδελφή της προέδρου συνελήφθη από το Ισραήλ εν πλω προς τη Γάζα

Η πρόεδρος της Ιρλανδίας Κάθριν Κόνολι δήλωσε ότι είναι «πολύ περήφανη αλλά και πολύ ανήσυχη» για την αδελφή της, η οποία συνελήφθη από ισραηλινές δυνάμεις ενώ συμμετείχε σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα.

Η Μάργκαρετ Κόνολι, γιατρός από την πόλη Σλάιγκο στη βορειοδυτική Ιρλανδία, βρισκόταν μεταξύ των τουλάχιστον έξι Ιρλανδών μελών του στολίσκου Global Sumud Flotilla που συνελήφθησαν όταν ισραηλινές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στα πλοία της αποστολής τη Δευτέρα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της οργάνωσης.

Η πρόεδρος της Ιρλανδίας έκανε τις δηλώσεις μετά από συνάντησή της με τον βασιλιά Κάρολο στο παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο, στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψής της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Είμαι πολύ περήφανη για την αδελφή μου, αλλά ταυτόχρονα ανησυχώ πολύ για εκείνη», δήλωσε η Κόνολι, αποφεύγοντας να σχολιάσει περαιτέρω την υπόθεση.

Το περιστατικό ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ιρλανδίας και Ισραήλ.

Ένταση στις σχέσεις Ισραήλ - Ιρλανδίας

Το Ισραήλ έκλεισε την πρεσβεία του στο Δουβλίνο το 2024, αντιδρώντας στην απόφαση της Ιρλανδίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος και στις κατηγορίες περί γενοκτονίας στη Γάζα, τις οποίες η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει.

Η Κάθριν Κόνολι, ανεξάρτητη σοσιαλίστρια πολιτικός με έντονα επικριτική στάση απέναντι στο Ισραήλ, εξελέγη πρόεδρος της Ιρλανδίας τον περασμένο Οκτώβριο.

Το Ισραήλ κάνει λόγο για «πρόκληση»

Η οργάνωση Sumud Flotilla ανακοίνωσε ότι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν περισσότερα από δέκα σκάφη του στολίσκου σε διεθνή ύδατα, νότια της Κύπρου και βόρεια της Γάζας. Σύμφωνα με τον λογαριασμό της οργάνωσης στο Instagram, οι αναχαιτήσεις σκαφών του στολίσκου από ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζονται και σήμερα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές πόσοι ακριβώς ακτιβιστές συνελήφθησαν ούτε σε ποιο σημείο μεταφέρθηκαν από τις ισραηλινές αρχές.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται άτομα που, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, ανήκουν στον στολίσκο και περιμένουν να επιβιβαστούν σε ισραηλινά σκάφη.

Νωρίτερα, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την αποστολή «πρόκληση για χάρη της πρόκλησης», υποστηρίζοντας ότι στόχος της ήταν «να εξυπηρετήσει τη Χαμάς και να αποσπάσει την προσοχή από την άρνησή της να αφοπλιστεί».

Το ιρλανδικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τον στολίσκο.

Οι ακτιβιστές μετέδιδαν ζωντανά εικόνες από την αποστολή τη στιγμή που ισραηλινά σκάφη πλησίαζαν και επιβιβάζονταν στα πλοία.

Τα περισσότερα από τα σκάφη είχαν αποπλεύσει από το τουρκικό λιμάνι του Μαρμαρίδα, ενώ ορισμένα είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από την Ιταλία.

Το ηχογραφημένο μήνυμα της αδελφής της προέδρου

Μετά τη γνωστοποίηση της σύλληψής της, οι διοργανωτές της αποστολής δημοσιοποίησαν προηχογραφημένο μήνυμα της Μάργκαρετ Κόνολι.

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι με έχουν απαγάγει από το σκάφος μου οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής και κρατούμαι παράνομα σε ισραηλινή φυλακή», ανέφερε κρατώντας το ιρλανδικό διαβατήριό της.

Dr Margaret Connolly, the sister of President Catherine Connolly, is among a number of Irish citizens detained by Israeli forces after a Gaza-bound aid flotilla was intercepted in the Mediterranean this morning, organisers have said.https://t.co/c1flAadDDw pic.twitter.com/TZUQJLqmYV — TheJournal.ie (@thejournal_ie) May 18, 2026

«Η υπόθεση της Παλαιστίνης είναι η ηθική πυξίδα της εποχής μας. Είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους», πρόσθεσε.

Η σύλληψη της Μάργκαρετ Κόνολι συνέπεσε με την έναρξη της επίσημης επίσκεψης της προέδρου της Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τη συνάντησή της με τον βασιλιά Κάρολο στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, η Κάθριν Κόνολι απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον Βρετανό μονάρχη να επισκεφθεί την Ιρλανδία.

Με πληροφορίες από Politico