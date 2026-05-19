ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Τουρκία: Νεκρός ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στη Μερσίνα με τους έξι νεκρούς

Πληροφορίες μεταφέρουν ότι φέρεται να αυτοκτόνησε όταν τον εντόπισαν οι αρχές

ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕΡΣΙΝΑ ΔΡΑΣΤΗΣ ΝΕΚΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: X
The LiFO team
The LiFO team
0

Νεκρός εντοπίστηκε ο φερόμενος δράστης της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στην επαρχία της Μερσίνας, στη νότια Τουρκία, με τραγικό απολογισμό έξι νεκρούς και οκτώ τραυματίες.

Σύμφωνα με τουρκικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο 37χρονος άνδρας, που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση, βρέθηκε νεκρός έπειτα από μεγάλη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να αυτοκτόνησε όταν περικυκλώθηκε από αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν οπλισμένος με τουφέκι και αρχικά σκότωσε την 32χρονη εν διαστάσει σύζυγό του στην περιοχή της Ταρσού. Στη συνέχεια, φέρεται να συνέχισε την επίθεση σε διαφορετικά σημεία της πόλης, σκοτώνοντας ακόμη πέντε ανθρώπους.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και ο ιδιοκτήτης εστιατορίου, καθώς και ένας υπάλληλος της επιχείρησης, τους οποίους πυροβόλησε όταν εισέβαλε στον χώρο.

Για τον εντοπισμό του 37χρονου, οι τουρκικές αρχές εξαπέλυσαν εκτεταμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε κρατικό νοσοκομείο της περιοχής για νοσηλεία.

Τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις τουρκικές αρχές.

Με πληροφορίες από The Washington Post

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΡΑΝ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ EUROPOL

Διεθνή / Europol: Απενεργοποιήθηκαν χιλιάδες λογαριασμοί των Φρουρών της Επανάστασης σε 19 χώρες

Η Europol ανέφερε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν δημιουργήσει ένα εκτεταμένο και οργανωμένο ψηφιακό δίκτυο που εκτεινόταν σε μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης
THE LIFO TEAM
Ο Πάπας ετοιμάζει την πρώτη μεγάλη εγκύκλιο για την AI και τη βλέπει ως νέα Βιομηχανική Επανάσταση

Διεθνή / Ο Πάπας ετοιμάζει την πρώτη μεγάλη εγκύκλιο για την AI και τη βλέπει ως τη νέα Βιομηχανική Επανάσταση

Στην πρώτη μεγάλη εγκύκλιο της παποσύνης του, ο Λέων ΙΔ΄ βάζει την τεχνητή νοημοσύνη δίπλα στη Βιομηχανική Επανάσταση, ανοίγοντας τη συζήτηση για την εργασία, τον πόλεμο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
 
 