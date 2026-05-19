Τουρκία: Νεκρός ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στη Μερσίνα με τους έξι νεκρούς

Πληροφορίες μεταφέρουν ότι φέρεται να αυτοκτόνησε όταν τον εντόπισαν οι αρχές

Νεκρός εντοπίστηκε ο φερόμενος δράστης της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στην επαρχία της Μερσίνας, στη νότια Τουρκία, με τραγικό απολογισμό έξι νεκρούς και οκτώ τραυματίες.

Σύμφωνα με τουρκικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο 37χρονος άνδρας, που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση, βρέθηκε νεκρός έπειτα από μεγάλη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να αυτοκτόνησε όταν περικυκλώθηκε από αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν οπλισμένος με τουφέκι και αρχικά σκότωσε την 32χρονη εν διαστάσει σύζυγό του στην περιοχή της Ταρσού. Στη συνέχεια, φέρεται να συνέχισε την επίθεση σε διαφορετικά σημεία της πόλης, σκοτώνοντας ακόμη πέντε ανθρώπους.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και ο ιδιοκτήτης εστιατορίου, καθώς και ένας υπάλληλος της επιχείρησης, τους οποίους πυροβόλησε όταν εισέβαλε στον χώρο.

Για τον εντοπισμό του 37χρονου, οι τουρκικές αρχές εξαπέλυσαν εκτεταμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε κρατικό νοσοκομείο της περιοχής για νοσηλεία.

Τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις τουρκικές αρχές.

Με πληροφορίες από The Washington Post